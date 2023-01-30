綜合性電商平台網家（8044）總經理暨執行長張瑜珊表示，2023年PChome的目標為「有感改變，走入日常」，並於年後招募各路優秀人才，尤其是對百貨業熟悉的人才。

年假期間張瑜珊在個人社群網站上貼出徵才公告，尤其希望網羅熟悉百貨產業的人才，針對百貨商品操盤及行銷，開發並導入重要廠商和品牌。

張瑜珊在徵才貼文中提到，2023年網家的目標為「有感改變，走入日常」，所謂的走入日常，「就是不只3C商品有需求的時候會想到PChome，生活日常有購物需求，都會想到PChome」。她期待的是，消費者想找的品牌及商品，網家均供貨齊全，並具價格競爭力。

生活百貨和用戶生活息息相關，她表示，個人身為女性消費者更有感，這也是綜合性電商爭取服務消費者必須的。

根據求職網104人力銀行的資料顯示，網家近期所招募的職缺逾百，其中商品類的職缺就包括有美妝、生活用品、食品、票券、保健品、戶外生活等等。另外還有工程類型、倉儲、財務等人員。

由此波徵才的趨勢來看，網家希望強化百貨及生活類型的產品競爭力。

網家2022年全年營收為461.36億元，年減5.09％，雖然營收創歷史次高，但營收僅只有龍頭業者富邦媒的一半。但網家近年因費用及成本墊高，從2021年第四季開始，連四季虧損。2022年前三季的每股稅後淨損為0.48元，

從2022年下半年開始，網家陸續針對不賺錢的業務進行調整，旗下開店平台商店街減資彌補虧損，另外，與日本伊藤忠共同合資成 立Mitch日本選品平台，則進行業務調整，將虧損幅度縮小。

網家新任執行長張瑜珊2022年上任後，曾宣示營收成長、獲利、營運效率提升，並成為有競爭力的電商為主要目標。但迄今，營收成長及獲利等具體目標尚未達成。從2023年的新目標來看，張瑜珊應是採打算先從強化產品競爭力來著手。