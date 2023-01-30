台銀房貸業務，將可望在兔年破兆。台銀董座呂桔誠對於台銀的房貸業務最新概況指出，台銀房貸在六年前房貸只有3800億，但截至去年底，已有9989億，快破兆元，其中只有1000多億是裝修貸款，其他全都是房貸，2022年淨增加約600億元，新承作房貸則在2022年共承作2030億元，呂桔誠也表示，台銀未作任何一件餘屋貸款。

同時在風控方面，台銀也防守得宜，呂桔誠對此表示，台銀的房貸逾放比僅有0.09％，6年多來房貸逾放比從0.4％大幅降至0.09％。近來不動產景氣趨緩，尤其有些地方有價跌風險，對於台銀在房貸方面的風控，呂桔誠指出，由於台銀96％都是首購族，而且所承作的房貸以青安及公教住宅貸款為兩大主力，因此可發揮一定的風控效果，而且因此使得台銀的房貸風險係數大多在35％以下，而且目前台銀的逾放真正損失率，僅有0.0009％，等於逾放裡：「只有百分之一收不回來。」

呂桔誠也表示，透過房貸業務以及企金業務的成長，台銀現在已達到包括政府貸款、一般企金貸款，以及房貸業務各佔比三分之一的「三駕馬車」配比；至於房貸業務今年擬淨增加的目標，呂桔誠表示，不會預設目標立場，會視整個房市情況而定。