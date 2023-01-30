台積電ADR在台灣過年休市的12天內暴漲超過7%，刺激台積電在今（30日）兔年首開盤就上漲近8%，一度漲39元觸及542元，帶動台股大盤漲逾500點，表現相當強勢，不過有超過3萬名小股東卻相當扼腕，不敢抱股過年在年前急下車，一天就損失超過近4萬。

台積電虎年封關日收在503元，但今開盤跳漲39元至542元，股價創下去年6月、近8個月以來的新高，這也讓台積電市值大增1兆來到14兆。台積電大漲的消息讓股民嗨翻，但有一群人可能捶心肝。

這次農曆年，台股休市長達12天，創下史上最長紀錄，讓不少投資人不敢抱股過年，根據集保所資料顯示，在虎年封關日前台積電股東人數減少3萬4529人，其中持股1張以下的股東減少15035人，持股1至5張少了17010人，兩個區間佔最多人。

換言之，這群投資人只差一個交易日就損失約4萬，提早下車也沒辦法賺到這一波補漲的好康，台積電股價盤中曾觸及542元，隨即回落至538元左右，但漲幅仍超過7%。