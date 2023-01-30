竊嫌破壞遮雨棚逃逸。（警方提供）

警方起獲贓物。（警方提供）

警方將竊嫌從鐵窗外拉回。（警方提供）

新北市汐止警分局本月24日大年初三凌晨2時許接獲報案，汐平路二段某社區5樓民宅遭竊賊闖空門，警方到場撞見竊嫌企圖從後陽台攀爬外牆脫逃，隨時有摔落危險，經員警不斷勸說，竊嫌才打消逃逸念頭，由員警拉回屋內逮捕。警方從竊嫌身上起獲女用內褲、化妝品、藍牙耳機、現金等贓物及贓款，竊嫌辯稱欲變賣贓物圖利，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

遭竊的女住戶向警方表示，凌晨返家時發現大門從屋內反鎖，且無法用鑰匙開啟，懷疑屋內有人侵入，故向警方報案。

警方趕抵現場，發現屋內有人透過門上貓眼向外查看，確認有不明人士侵入，經女住戶同意，聯繫消防分隊到場破壞門鎖進入，撞見竊嫌破壞後陽台上方遮雨棚，半身已爬出欲逃離，員警見狀立刻阻止，但竊嫌仍執意想逃離，與員警在鐵窗內外僵持，員警不斷勸說，若不慎摔落恐造成生命危險，竊嫌進退兩難，終於放棄逃亡，由員警自窗外拉回上銬逮捕。

警方從45歲竊嫌謝姓男子身上起獲女子內褲4件、化妝品1個、電話卡1張、蘋果藍芽耳機2副、單顆藍芽耳機1顆、充電線2條、電熱眼罩1組、美金2元、韓元98000元、新台幣195元等贓物，查扣老虎鉗、剪刀等作案工具，隨後將謝嫌帶回偵辦。

謝嫌供稱，經觀察該住戶無人在家，遂從樓梯間攀爬冷氣室外機進入陽台，再從未上鎖的窗戶進入屋內，竊得的贓物欲全部變賣圖利。偵訊後，警方以加重竊盜罪嫌將謝嫌移送檢方偵辦。