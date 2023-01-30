據美國之音報導，美國國會一名高層共和黨人周日表示，與中國在台灣問題上發生衝突的可能性「非常高」。此前一名美國將軍發佈了一份警告美國將在未來兩年內與中國作戰的備忘錄，引起了各方驚愕。

在一份日期為2月1日但於上周五發佈的備忘錄中，美國空軍機動司令部(Air Mobility Command)司令邁克·米尼漢致函其大約11萬名成員的領導層，稱「我的直覺告訴我，我們將在2025年作戰。」這位將軍的觀點並不代表五角大樓，而是表明美國軍方最高層對中國可能試圖控制台灣的擔憂。

報導稱，美國眾議院外交事務委員會新任主席邁克·麥考爾周日對福斯新聞說，「我希望他是錯的……不過我認為他是對的。」

米尼漢寫道，美國和台灣都將在2024年舉行總統選舉，這可能為中國採取軍事行動創造機會。麥考爾說，如果中國未能不流血地控制台灣，那麼「根據我的判斷，他們將考慮軍事入侵。我們必須為此做好準備。」

麥考爾指責拜登總統領導的民主黨政府在從阿富汗糟糕地撤軍後表現出軟弱，這可能會增加與中國開戰的可能性，「我們看到與中國、台灣和印度太平洋發生衝突的可能性非常高。」

白宮拒絕就麥考爾的言論置評。

不過，美國眾議院軍事委員會最高民主黨議員亞當·史密斯表示，他不同意米尼漢的評估。

報導稱，史密斯周日告訴福斯新聞，與中國的戰爭「不僅不是不可避免，而且可能性很小。我們在中國的處境非常危險。但我認為將軍們在說我們要開戰時需要非常謹慎。」

史密斯說，美國需要能夠阻止中國對台灣採取軍事行動，「但我完全相信，如果我們採取正確的做法，我們可以避免這場衝突。」

美國國防部長奧斯汀本月早些時候表示，他嚴重懷疑中國在台灣海峽附近加強軍事活動是北京即將入侵該島的跡象。五角大樓一名官員28日表示，這位將軍的評論「不代表美國國防部對中國的看法」。