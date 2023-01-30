台南市政府在永華市政中心舉行「旺兔順利」新春團拜。（洪榮志攝）

台南市政府在永華市政中心舉行「旺兔順利」新春團拜。（洪榮志攝）

新春10天連假結束，開春第1個上班日，台南市政府在永華市政中心舉行「旺兔順利」新春團拜。市長黃偉哲除率領團隊祝賀市府全體員工新春快樂外，也強調在新的一年裡，希望能跟行政院長陳建仁率領的中央政府團隊密切合作，讓台南更好、讓台灣更好，這一點「台南市準備好了」。

黃偉哲表示，今天是開春第1個上班日，也是大年正月初九，農曆是天公生，期待玉皇大帝保佑萬民。公務員是市民朋友的公僕，因此在開春第1天舉辦團拜，一方面節省各個局科室大家互相拜年的時間，也希望大家藉著這個機會，展現市府團隊的精神。

黃偉哲也嚴正向市民宣示，在新的年度裡，市府團隊必定更加努力服務市民，為市民創造更好的生活。市府團隊希望能夠做得更好，讓市民朋友們能過得更好，也希望繼續拚，讓台南的經濟、觀光、科技、整體發展建設，都能更上一層樓，因此接下來就會馬上沒有時間差地上工。

黃偉哲還認為，今年整個國際、政經局勢並不是特別好，尤其在地緣政治、兩岸方面，都必須要非常警覺，也要在自己能夠努力的部分，做好充足準備，做好拚經濟、拚更好的準備，希望接下來市府跟行政院長陳建仁所率領的中央政府團隊密切合作，能夠讓台南更好，同樣地也希望能夠讓台灣更好，這一點台南市準備好了。