警方在其車輛及住處查獲2顆改造子彈、海洛因以及安非他命等毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

42歲莊姓男子去年間涉嫌槍砲，遭判刑5年11月，但莊男不願入監服刑，於是展開逃亡，期間藏匿南投山區。高雄警方今年初接獲情資，經過多次調查下鎖定莊男行蹤，日前下午埋伏在當地大型賣場外，將採買完日用品的莊男逮捕，查獲改造子彈、海洛因等毒品，全案解送南投地檢署歸案發監執行。

去年10月間，莊男因涉嫌《槍砲彈藥刀械管制條例》，遭判刑5年11月，莊男不願入監服刑，便展開逃亡之路，期間躲進人煙稀少的南投中寮鄉山區內，企圖規避警方查緝。

高雄市刑事警察大隊透過各外勤隊加強查緝吸毒場、清源專案2.0，得知涉毒品案莊男另有槍砲前科，並發現莊男最後逃亡於南投山區，便與南投縣當地警方共組專案小組調查。

專案小組調查發現，莊男因通緝身分，出入極為小心，擔心自己開車出門時，會遭到警方逮捕，於是與他人接觸時，均採不熄火方式，以便發現警方追捕時能加速逃逸現場。此外，經過專案小組多次進入山區跟監蒐證，發現莊男為躲避查緝，並經常更換藏匿處所。

5日中午，專案小組跟監時，發現莊男與妻子到竹山鎮某大型賣場採買日常用品，因擔心莊男隨身攜帶槍砲等危險物品，到賣場內追捕恐遇抵抗傷及無辜，於是警方埋伏於賣場門口，等待莊男離開賣場，牽車時一擁而上伺機逮捕。

莊男準備出賣場時，還一直探頭觀察有無警方埋伏，在牽車時，發現大量警力一擁而上，莊男自知逃不了，直呼「沒有要跑啦」，隨後警方在其車輛及住處查獲2顆改造子彈、1.1公克海洛因1包、6.4公克安非他命2包、21.1公克混合性毒品咖啡包8包、安非他命吸食器等證物，全案解送南投地檢署歸案發監執行。

警方未在莊男車輛及住處查獲任何槍枝，後續將持續追查槍枝以及毒品來源。

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