男女交往都會有肢體親密接觸，一名女網友表示，男友很喜歡在公共場合摸她胸部或拍屁股，她多次告誡男友都無效，近日她終於忍無可忍，直接在眾目睽睽之下過肩摔男友，此舉讓大批女網友狂讚，「不尊重人真的欠摔」。

原PO昨（29）日於論壇《Dcard》指出，男友習慣在公共場合摸她的胸部或拍屁股，即便她嚴正地跟對方反應「在外面不要這樣」、「這樣不好看」，但男友都嬉皮笑臉，依然故我。原PO說，近日和男友約看電影，兩人搭手扶梯時，男友又拍了她的屁股，甚至還說「妳的屁股很有肉且性感」。

原PO表示，和男友溝通無效，她一直忍到手扶梯抵達樓層，下秒把男友過肩摔，對著男友怒吼，「聽不懂人話，我直接讓你知道我不爽。」原PO說完就搭電梯離開現場，當下所有的人都被這場景嚇傻。

原PO說，回家路上封鎖和男友所有可連絡的方式，「我不知道我們之後會怎樣，但我沒有特別難過，反而覺得為自己出了一口氣很爽。」

貼文曝光，吸引許多女網友回應，「真的欠修理！做得好」、「這種的我不會稱作男朋友，我會說垃圾，超不尊重人真的欠摔」、「前男友也是愛公共場合亂摸， 所以就變前男友了」、「遇到會過肩摔的女人還敢放肆」、「讚啦！用講的不行，用行動讓他明白」。