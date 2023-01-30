梁文音將於光源舞台開唱。（北市文化局提供）

彭佳慧將於光源舞台開唱。（北市文化局提供）

2023台灣燈會將於2月5日在台北登場，北市文化局30日指出，位於台北101水舞廣場的「光源舞台」從2月1日起每日安排知名團隊演出，包含紙風車劇團、FOCA福爾摩沙馬戲團將帶來共109場精彩節目，同時邀請知名歌手彭佳慧、梁文音等登台獻唱，2月15日則有「獨立樂團之夜」，由告五人、大象體操等樂團輪番上陣。

文化局說明，本次燈會重量級表演場域「光源舞台」位在台北101水舞廣場，2月1日至5日晚間5時30分起每隔1小時安排1場表演，每日共安排5場表演，6日起從晚間6時30分起同樣每隔1小時安排1場表演，每日安排6場。

文化局指出，活動期間除了有彭佳慧、梁文音，金曲雷鬼歌手Matzka、金曲原民歌手桑布伊、知名客家樂團生祥樂隊也將登場演唱；2月15日有告五人、大象體操、Tizzy Bac、脆樂團等樂團為獨立樂團之夜獻唱。

文化局表示，光源舞台也由台北傑出表演藝術團隊帶來多元風格精選節目，除了王功兩廣醒獅團、九天民俗技藝團分別帶來傳統獅陣及民俗技藝，展現台灣傳統文化精粹，艾秧樂集、達瑪巒文化藝術團也將以原住民的傳統歌謠及舞蹈表演，演繹原民族群深厚的文化魅力。

文化局表示，光源舞台邀請國際團隊帶來音樂、馬戲等專業演出，還包含從古典到當代的舞蹈團隊、熱鬧的傳統藝陣、民俗樂曲及美妙的爵士音樂，眾多吸睛表演節目在燈會期間每天定時登場，讓觀眾回味無窮。