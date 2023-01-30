證交所今（30）日舉辦兔年新春團拜，金管會主委黃天牧指出，今年將聚焦擴大海外招商投資、協助國內產業及企業轉型、深化永續發展基礎工程、加強投資人教育宣導及防制金融詐騙、掌握國際脈動及強化合作等5大方向，祝願台股能「鴻兔大展，財源廣進」。

黃天牧表示，在俄烏戰爭、通膨與升息等劇變中，台灣上市櫃股票2022年總市值達48.7兆元、總成交值達71兆元，均維持歷年次高，上市櫃公司全年營收亦穩健成長5％。而去年實施多項發行、交易與資訊揭露等面向精進措施，以及推動ESG、強化資安等，都是資本市場持續成長的養分。

展望2023年，黃天牧表示，今年資本市場將聚焦5大五項耕耘重點方向，金管會期盼與證券期貨業者及周邊單位群策群力，共同營造一個具備動能與韌性、符合企業及投資人需求、可持續發展的證券暨期貨市場。

首先，黃天牧已請證期局轉知證交所、櫃買中心與期交所，積極與中介機構、全球相關企業及台商組織合作，積極推動海外企業加入台灣資本市場，並加強與國際機構投資人溝通交流，深化長期夥伴關係，希望透過招商引資擴大資本市場量能，並希望集保擴大業務量能。

其次，疫情、戰爭、氣候變遷等因素已改變供需模式及供應鏈布局，台灣產業結構及企業經營亦處於轉型升級的關鍵階段，資本市場須能及時因應。去年上市櫃公司股票籌資創3162億元新高，希望透過制度動態檢討調整，滿足新興產業發展與企業創新的籌資需求。

黃天牧特別感謝證交所及櫃買中心過去一年在創新板及戰略新板的努力，尤其創新板在制度上做了些許調整，去年底已有初步收穫，希望今年創新板及戰略新板能大展鴻圖，有更多企業加入，形塑台灣創新產業聚落。

再者，金管會去年3月啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」、發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，年底再發布「金融資安行動方案2.0」，今年3月底前將發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，也許無法立竿見影讓股價指數攀升，但卻是長期提升資本市場韌性與競爭力必要的紮根工程。

同時，資本市場投資人結構已發生變化，年輕朋友參與率持續提升，如何讓投資人明確認知風險、對自身投資行為負責，及如何協助民眾分辨真假資訊以避免遭詐騙，證券期貨周邊單位將透過多元管道強化宣導，今年會在防制詐騙上做更多努力。

最後，黃天牧指出，資本市場除了招商引資外，也要隨時掌握國際金融市場動態及興革措施，尤其要強化與其他國家交易所、集保組織、投資人保護組織、相關業界公會組織的聯繫合作，走出去爭取合作機會，爭取台灣能見度，讓台灣在國際資本市場上發光發亮。