嘉義縣長翁章梁偕各級民代、信眾在嘉義縣天臺殿「拜天公」祈福。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁迎請嘉義縣天臺殿玉皇大帝聖尊上鑾轎。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁跪拜，恭請嘉義縣天臺殿玉皇大帝聖尊上鑾轎。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁發送兔年好運紅包給民眾。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁今天一早到朴子天公壇玉皇上帝參拜。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

今天大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，很多人拜天公，嘉義縣長翁章梁一早就到朴子天公壇玉皇上帝參拜，而凌晨子時就先到位於溪口鄉的嘉義縣天臺殿「拜天公」，祈求天公率眾神庇佑鄉親平安健康，經濟好轉，大家「好賺吃」，農工大縣平穩發展，國泰民安，四時無災。

民間信仰習俗，農曆正月初九凌晨子時起，家家戶戶開門拜「天公」，準備牲禮和素果，在大廳門前擺供桌，焚香祝禱，祈求天公平安賜福。

翁章梁凌晨子時到嘉義縣天臺殿拜天公，「天公」就是「玉皇大帝」、「玉帝」或「昊天上帝」的尊稱，天臺殿是台灣最悠久的玉皇上帝廟（天公廟）之一，主神奉祀浙江福龍縣天台山香火渡台開基玉皇大天尊。

翁章梁偕中央及地方各級民代、天臺殿董事長邱耀瑞及近千名信眾，虔誠上香祈福，行三跪九叩大禮，並發放兔年好運紅包、壽桃，隨後眾人雙手合十迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎，於今天在疊溪村三疊溪聚落遶境祈福。

翁章梁上午再到朴子天公壇參拜玉皇上帝，他提到小時候常聽父親說「咱是靠天公吃飯」，也就是嘉義是農業大縣，農民種田是看天吃飯，對於天公要更虔誠、充滿敬意，祈求天公保佑風調雨順，農作物有好收成。

翁章梁說，因而小時候經常半夜被父母從睡夢中拉起來拜天公，整個儀式非常慎重，地上鋪草席，三跪九叩拜天公表達崇敬感謝之心，這也是台灣人敬天謝神的感恩情懷。