今天大年初九「天公生」玉皇大帝聖誕，很多人拜天公，嘉義縣長翁章梁一早就到朴子天公壇玉皇上帝參拜，而凌晨子時就先到位於溪口鄉的嘉義縣天臺殿「拜天公」，祈求天公率眾神庇佑鄉親平安健康，經濟好轉，大家「好賺吃」，農工大縣平穩發展，國泰民安，四時無災。
民間信仰習俗，農曆正月初九凌晨子時起，家家戶戶開門拜「天公」，準備牲禮和素果，在大廳門前擺供桌，焚香祝禱，祈求天公平安賜福。
翁章梁凌晨子時到嘉義縣天臺殿拜天公，「天公」就是「玉皇大帝」、「玉帝」或「昊天上帝」的尊稱，天臺殿是台灣最悠久的玉皇上帝廟（天公廟）之一，主神奉祀浙江福龍縣天台山香火渡台開基玉皇大天尊。
翁章梁偕中央及地方各級民代、天臺殿董事長邱耀瑞及近千名信眾，虔誠上香祈福，行三跪九叩大禮，並發放兔年好運紅包、壽桃，隨後眾人雙手合十迎請玉皇大帝聖尊上鑾轎，於今天在疊溪村三疊溪聚落遶境祈福。
翁章梁上午再到朴子天公壇參拜玉皇上帝，他提到小時候常聽父親說「咱是靠天公吃飯」，也就是嘉義是農業大縣，農民種田是看天吃飯，對於天公要更虔誠、充滿敬意，祈求天公保佑風調雨順，農作物有好收成。
翁章梁說，因而小時候經常半夜被父母從睡夢中拉起來拜天公，整個儀式非常慎重，地上鋪草席，三跪九叩拜天公表達崇敬感謝之心，這也是台灣人敬天謝神的感恩情懷。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。