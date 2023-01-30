俄羅斯19歲正妹奧萊西雅‧克莉芙佐娃（Olesya Krivtsova）一腳紋有反普丁的普丁臉蜘蛛身刺青，而另一腳則上了電子腳鐐，以追蹤她的一舉一動。
據CNN新聞網29日報導，俄羅斯當局說，這位來自阿漢格斯克（Arkhangelsk）的少女被控涉嫌在社群媒體上詆毀俄軍，並為恐怖主義辯護，如今正受到軟禁。
此外，俄羅斯官員還把她列入等同伊斯蘭國（ISIS）、蓋達組織（Al-Qaeda）和塔利班（Taliban）的恐怖分子和極端主義者名單。而她所做的，則是在Instagram上張貼10月克里米亞大橋（Crimean Bridge）爆炸，並批評俄羅斯侵略烏克蘭的報導。
奧萊西雅是北方（北極）聯邦大學（Northern 〔Arctic〕 Federal University）學生，據稱由於她在俄羅斯社群網VK的學生聊天室內轉貼反戰文章，詆毀俄軍，目前也面臨刑事訴訟。目前她被軟禁在母親位於北德文斯克（Severodvinsk）的公寓內，被禁止上網並使用其他任何形式的通訊。
奧萊西雅的律師基欽（lexei Kichin）說，她的個案不是第一例，也不會是最後一例。基欽指出，這位青少女因為詆毀俄軍，可能面臨長達3年的徒刑，而為恐怖主義辯解，則可能面臨長達7年徒刑。然而，基欽希望，這事能獲得諸如罰款等較輕的懲罰。
獨立人權監督組織OVD-Info說，2022年因上網為恐怖主義辯護起訴的個案起碼有61例，而至今有26例被判刑。奧萊西雅的母親娜塔莉亞‧克莉芙佐娃（Natalya Krivtsova）說，政府是在殺雞儆猴，而她的女兒其實是因為沒有把自身觀點藏在心裡，而被「公開鞭打」。
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