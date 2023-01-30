俄羅斯19歲正妹奧萊西雅‧克莉芙佐娃（Olesya Krivtsova）

俄羅斯19歲正妹奧萊西雅‧克莉芙佐娃（Olesya Krivtsova）一腳紋有反普丁的普丁臉蜘蛛身刺青，而另一腳則上了電子腳鐐，以追蹤她的一舉一動。

據CNN新聞網29日報導，俄羅斯當局說，這位來自阿漢格斯克（Arkhangelsk）的少女被控涉嫌在社群媒體上詆毀俄軍，並為恐怖主義辯護，如今正受到軟禁。

此外，俄羅斯官員還把她列入等同伊斯蘭國（ISIS）、蓋達組織（Al-Qaeda）和塔利班（Taliban）的恐怖分子和極端主義者名單。而她所做的，則是在Instagram上張貼10月克里米亞大橋（Crimean Bridge）爆炸，並批評俄羅斯侵略烏克蘭的報導。

19-year-old Olesya Krivtsova is under house arrest after she was charged over social media posts that authorities say discredit the Russian army and justify terrorism.https://t.co/gcejV1UfwX — CNN International (@cnni) January 29, 2023

A 19 year-old woman in the MAGA utopia of Russia has been arrested and charged with terrorism after a social media post expressing empathy for Ukraine. pic.twitter.com/XqP62ogknE — Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) January 21, 2023

The tattoo of Russian teen Olesya Krivtsova, who faces 7 years in prison over an Instagram story criticizing the war in Ukraine. It reads “Big Brother is watching you” opposite the ankle monitor police put on her after busting into her house Dec. 26. https://t.co/0PTToyBA7Z pic.twitter.com/hI2EWZ0BXa — Billy Jensen (@Billyjensen) January 29, 2023

奧萊西雅是北方（北極）聯邦大學（Northern 〔Arctic〕 Federal University）學生，據稱由於她在俄羅斯社群網VK的學生聊天室內轉貼反戰文章，詆毀俄軍，目前也面臨刑事訴訟。目前她被軟禁在母親位於北德文斯克（Severodvinsk）的公寓內，被禁止上網並使用其他任何形式的通訊。

奧萊西雅的律師基欽（lexei Kichin）說，她的個案不是第一例，也不會是最後一例。基欽指出，這位青少女因為詆毀俄軍，可能面臨長達3年的徒刑，而為恐怖主義辯解，則可能面臨長達7年徒刑。然而，基欽希望，這事能獲得諸如罰款等較輕的懲罰。

獨立人權監督組織OVD-Info說，2022年因上網為恐怖主義辯護起訴的個案起碼有61例，而至今有26例被判刑。奧萊西雅的母親娜塔莉亞‧克莉芙佐娃（Natalya Krivtsova）說，政府是在殺雞儆猴，而她的女兒其實是因為沒有把自身觀點藏在心裡，而被「公開鞭打」。