台股兔年開紅盤，自行車族群包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、明係（6804）、日馳（1526）、利奇（1517）等，早盤股價一片紅通通，漲幅約在1～4％之間！
尤其是自行車雙雄巨大與美利達，開盤不久隨即大漲約4％，股價分別衝到224元、193元的近期高點！
惟目前自行車族群的漲幅均明顯縮小，如巨大目前股價回落到214元、漲幅不到1％，成交量約1,100張；美利達也回到了平盤185.50元，成交量約700張，雙雄目前的漲跌幅落差達3％。
台股兔年開紅盤，自行車族群包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、明係（6804）、日馳（1526）、利奇（1517）等，早盤股價一片紅通通，漲幅約在1～4％之間！
尤其是自行車雙雄巨大與美利達，開盤不久隨即大漲約4％，股價分別衝到224元、193元的近期高點！
惟目前自行車族群的漲幅均明顯縮小，如巨大目前股價回落到214元、漲幅不到1％，成交量約1,100張；美利達也回到了平盤185.50元，成交量約700張，雙雄目前的漲跌幅落差達3％。
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