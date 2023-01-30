38歲女星Stacy（周宥伶）原本是性感女團女F4的成員之一，後來轉戰戲劇圈，是類戲劇《戲說台灣》、《新玫瑰瞳鈴眼》中的熟面孔。不過自從加入基督教後，她無法再繼續飾演民間信仰的角色，淡出演藝圈後，她自食其力的生活現況也隨之曝光。

Stacy淡出銀光幕前以後，曾到大嫂團洪百榕的炸雞店當服務生，後來則自己在捷運站出口擺攤維生，從耳環項鍊到墨鏡、圍巾和帽子通通都賣，每當有客人望著她欲言又止，被眼尖粉絲認出後她大方承認：「沒錯，我就是你想的那個人！」

據了解，Stacy曾說與弟弟共同負擔一家4口的家用，去年她被拍到在松山擺攤賣飾品維生，她大方承認且說生意不錯，擺攤3天大約賺8千多塊，喜歡自食其力的感覺，，而家中最大開銷就是房貸，其餘每月日常生活開支約1萬至1萬5千元，姊弟倆齊心協力，努力充實過生活。

除了擺攤之外，Stacy也經營網路直播，將事業做得有聲有色，其實她一直以來的願望就開一家屬於自己的飾品店，目前尚在努力，累積開店資金。在感情生活方面，Stacy在去年11月嫁作人妻，丈夫是經由教會師母洪百榕介紹的基督徒，小倆口交往3年後，步入禮堂。