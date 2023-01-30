王惠美說，新年新希望，祝大家好運旺旺來，未來會繼續向中央爭取，也希望中央能夠繼續支持彰化。（吳建輝攝）

長達10天的年假今天終開工，彰化縣政府一樓中庭今早社會各界齊聚，包括縣府各局處同仁、議員、鄉鎮市長、醫界、農會、婦女會等單位互相拜年。（吳建輝攝）

今天是農曆過年後首個開工日，一早彰化縣政府舉辦新春團拜，縣長王惠美在現場發開運小福袋，吸引各局處同仁排隊領取，王惠美說，新年新希望，祝大家好運旺旺來，未來會繼續向中央爭取，也希望中央能夠繼續支持彰化。

長達10天的年假今天終開工，彰化縣政府一樓中庭今早社會各界齊聚，包括縣府各局處同仁、議員、鄉鎮市長、醫界、農會、婦女會等單位互相拜年，現場還有舞蹈團小朋友帶來充滿年味的舞蹈，場面熱絡。

王惠美在團拜活動致詞時說，連續10天的假期，今天是第一天上班日，看到彰化各界齊聚縣府一起團拜，相當有過年氣氛，感謝大家過去對彰化的支持與努力，未來縣府將持續推動五大願景，讓彰化更進步。

王惠美提到，縣府團隊將推動的5大施政願景，包括軌道工程、綠色產業及經濟、社會福利以及永續彰化等，希望未來中央能夠持續支持彰化。

對於新內閣看法王惠美則說，未來彰化的一些計畫，包括二林精密園區，還有重大都市更新計畫等等，都會繼續與中央溝通，繼續為彰化努力，為彰化爭取最大的福祉。