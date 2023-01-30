外傳美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能在今年春天訪台，外界擔將引發中共反制，國防部長邱國正說，國防部對於任何可能發生的事情，都有所因應，都會但不會妄加評斷。

此外，美國空軍機動司令部司令、四星上將米尼漢（Mike Minihan）警告，美國最快恐在2025年與中國爆發衝突，最有可能是為了台灣，美國共和黨籍眾院外委會主席麥考爾（Mike McCaul）29日也稱「可能性很高」。

對於中國大陸若要全面攻台實力是否足夠，邱國正說，對於任何可能可能發生的事情都要予以注意、從寬認定，「我們絕對沒講過大話說你放馬過來，我們不講這種話，我們很平靜來分析，不要把自己嚇怕也不要小覷敵人」，他也跟同仁講，必須從嚴檢討自己、從寬認定對方，這是建軍備戰最基本概念。

談及相關說法，他表示，任何專家學者的言論他都尊重，相信這些都有立論基礎，絕對不會空穴來風，但國軍無時無刻都在備戰，「可以百年無戰事，但不能一日無戰備」，建軍備戰工作就為了要防範這些事情的發生，未來會持續努力。他強調，台灣絕不隔空喊話、不作挑釁，平心靜氣討論這些問題，會得到比較公允的答案。