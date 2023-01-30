中國大陸今冬大部分地區持續受到寒流侵襲，多個省市出現入冬以來最低溫。然而，北方地區民生供暖不足使老百姓怨聲載道。美國之音引述分析指出，天然氣價格上升使供暖單位壓力大增，而清零下地方政府財政失衡導致情況雪上加霜。

入冬以來，河北省氣溫驟降，中北部最低溫降至零下15度或以下。保定市何橋鄉蔡橋村年過60歲的蔡先生表示，與往年相比，這次寒流非比尋常，「這次從夏季到秋季的時間段很短。冷天來得比較早。冷的時間相對長，維持在零下十多度。突然一下子溫度降了十多度，所以說，這個氣候是十分不正常。」

綜合陸媒報導，河北邢台與邯鄲等多個縣自入冬以來，頻繁出現天然氣不定時斷氣現象，嚴重影響民眾日常生活。有關人士相信，這是上游供氣單位和下游公司之間出現利益糾葛，最終讓民眾承擔「挨凍」的代價。

蔡先生說，「農村室內空間特別大。封閉不嚴。天氣越冷，用氣的量會大量增加，供氣可能出現不足。斷氣時，室內室外都沒啥差距，都是零下十多度。水都沏不上。對生活影響是很大的。沒辦法只能用電爐來取暖。斷氣的時間不會很長，因為時間太長了對居民的生活影響太大了。」

2017年中國強制實行「煤改氣」

2017年，為了改善霧霾的狀況，中國多個省市實行禁止或減少燒煤取暖，改用天然氣或電。蔡先生說，事實證明，天然氣尚未能全面代替燒煤，「以價格來說，燒天然氣可能比燒煤花錢還要多，但是取暖的效果不如煤效果好。煤釋放出來的熱量要比燃氣充足，屋裡面的溫度相對好一點。當年實施煤改氣的關係，居民家裡儲存的煤必須讓政府拉走，不讓你在家裡留存。也不允許別人賣。」

1月下旬，黑龍江部分地區連續數天出現極寒天氣，漠河市氣溫一度跌至零下53度，打破1969年以來最低溫紀錄。連日來，佳木斯市晚間氣溫只有零下35度左右。

年約50歲的當地居民馬女士表示，在供暖不足的情況下，晚間民居室內溫度最低只有17、18度，居民向供暖單位查詢，對方表示無能為力。

馬女士說：「熱力公司回答說，外頭太冷了，『回水』特別涼，加溫加不上來。大家沒有辦法只好挺著。像農村自己取暖，自己燒柴的話還可以自行調整，但是集體供熱的話，人家給你供什麼溫度，你就得接受什麼樣的溫度。有心血管病的人受到很大影響。再不滿意也沒辦法。錢給它了，它不給你商品，你也是沒辦法。」

十多個省會城市創入冬以來最低溫

黑龍江鶴岡市一家供暖公司本月初曾發出緊急通知，從去年煤價就開始暴漲，公司多次向市、區兩級主管部門申請調價式補貼，但始終沒有答覆。公司現在實在無錢可賠，無法繼續為該市特定地區供熱。

春節期間，中國北方13個省會級城市創下今年入冬以來最低溫，呼和浩特錄得攝氏零下28.6度，北京最低只有零下15.4度。

許多民眾上網抱怨供暖不足。有天津網友說，過年到親戚家走走， 最大感受是沒有一家暖和。也有網友說，寒流降溫以來，熱水溫度始終38度，調升不了。

報導引述美國經濟學者黃大衛分析，中共自上世紀50年代以來，以秦嶺、淮河為界劃定「供暖線」，北方由政府補貼集中供暖，對經濟不發達的北方城市而言，當局必須確保居民供暖價格不會過高，要求價格有上限。給居民供暖對於供應商來說是虧本生意。加上俄烏戰爭導致天然氣價格上漲。中俄之間有能源合作協議，導致虧損擴大，供暖公司更不願意供暖。

地方入不敷出 補貼供暖壓力增加

他說，雪上加霜的是，「動態清零」讓地方政府入不敷出，補貼壓力增大，「2022年中國政府的收入減少，像房地產開發等行業不景氣，導致地方政府收入大幅減少。倒是開支大幅增加，建方艙醫院、核酸檢測、人員配置、社會維穩等，基本上把財政儲備都用完了，現在還要補貼供暖的話就會不到位。」

黃大衛說，「煤改氣」雖然減低了污染，卻導致成本大增，「今年由於北極寒潮的緣故，天氣特別冷，增加了供暖每單位的消耗量。舉例來說，在零下18度之下，你要供暖到18度，過去可能消耗一個單位的量，但是現在是零下20度30度的話，你可能就多消耗兩三個單位，但取暖費還是按照固定單位去算，所以供暖公司虧損特別嚴重。」

美國《紐約時報》1月25日引述專家的話說，「取暖難」既顯示了俄烏戰爭引發的全球能源市場動蕩，也暴露了中國能源監管和基礎設施的系統性弱點。