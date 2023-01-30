5家外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，由於瑞昱第一季營運仍處谷底，且有外資認為瑞昱對於下半年的復甦似乎過於樂觀，目前以一家美系外資的目標價330元最高，評等則多為中立至減碼或賣出。

美系外資表示，瑞昱去年第四季因為政府補貼和外匯收益，單季每股收益比預期高出10%，單季每股收益為4.16元，季降少49%、年減少54%。由於終端需求疲軟，單季營收為218億元，季減少27%、年減少20%，毛利率從48%下降至43.7%，主要是由於不利的產品組合，加上打消庫存和更高的成本，營業利潤率也因此下降至8.1%，庫存天數從137天增加到204天。瑞昱預計第一季業績將觸底，第二季庫存消化結束。長線來看，瑞昱認為營收將持續增長，第二季優於第一季、且下半年優於上半年，瑞昱預計WiFi需求將在本季度或第二季度初出現復甦跡象，更看好下半年會出現強勁復甦，另外，PC市場也將在第二季度觸底，瑞昱認為公司庫存將在第二季恢復正常，大部分庫存仍然被轉賣給客戶。整體來說，維持瑞昱目標價239元、評等減碼。

另一家美系外資認為，瑞昱去年第四季每股收益符合該外資預期，展望2023年，由於半導體市場低迷、全球宏觀經濟疲軟，加上地緣政治緊張局勢，瑞昱對第一季持謹慎態度，毛利率部分，因庫存重估損失等不利因素，且代工成本仍高，預計毛利率要等到下年才漸回穩，維持瑞昱目標價265元、評等中立。

還有一家美系外資表示，瑞昱預計營運將在第一季觸底，第二季可望復甦，且在下半年將看到更強勁的需求反彈，此外，瑞昱預估其2023年營收將不比2022年差，部分原因是看好WiFi、乙太網和PON的規格升級趨勢。隨著進入2023年，在未看到明顯需求復甦前，瑞昱毛利率仍將面臨壓力，故維持目標價300元、評等中立。重申目標價330元、評等中立。

日系外資表示，瑞昱預期訂單將從第二季度開始復甦，管理層的目標是到2023年中期庫存恢復到正常水平。惟瑞昱預估2023年營收將不比2022年差似乎過於樂觀，主要是觀察到半導體同業對於2023年的營收預估多下滑居多，且瑞昱2023年銷售前景的潛在下行風險還包括大陸同業的競爭，故預期瑞昱2023年營收將呈現個位數衰退，重申目標價330元、評等中立。

亞系外資表示， 由於宏觀經濟逆風和工作天數減少，瑞昱第一季營運依舊承壓，但預計本季將見底，第二季會相較第一季成長，展望下半年，瑞昱認為PC市場將出現爆炸性反彈，且網通規格升級將繼續進行。只是，瑞昱對於下半年的改善似乎過於樂觀，在更換週期長、缺乏新功能和創新的關係下，預計下半年PC和NB出貨量不會出現爆炸性反彈，此外，也看到一些大陸競業以較低的價格在PC市場獲得了一些市場份額，整體來看，瑞昱下半年和2024年的復甦存在不確定性，將目標價由240元調升到270元、評等維持賣出。