高雄市長陳其邁30日上午到林園區視察東西汕海堤整體環境營造工程，他要求水利局等相關單位清除海邊的垃圾。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁30日上午到林園區視察東西汕海堤整體環境營造工程，對於新內閣，陳其邁說，希望新內閣趕快上路後可以馬上上手，對於民眾需要解決的問題與今年面對的挑戰，都能很快回應民意，讓台灣經濟持續成長。

陳其邁指出，面對國際通膨、俄烏戰爭之後，整體的經濟局勢很嚴峻。雖然去年有強勁的經濟成長動能，在新的一年面對疫情解封，面對很大的挑戰，希望能夠穩定經濟發展，讓人民在後疫情時期快速恢復受疫情衝擊的相關產業，也希望政府協助經濟弱勢的民眾，尤其是年輕人，在生活、工作與就業上都能減輕其負擔。

陳其邁也說，新內閣能更接地氣：地方政府也要儘速就中央與地方關切的事項、建設，改善民眾生活。

至於副市長的人選，陳其邁表示，會做整體考量後再公布，會以高雄整體發展來做選擇，他的原則是「用人唯才、不分黨派」。有媒體問是鄭光峰議員接任副市長嗎？陳其邁僅說，會對人選做全面考量。