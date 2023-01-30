新北市政府在市府大禮堂舉辦新春團拜，新北市長侯友宜期待市府團隊兔年以民為天，以快速敏捷精神，回應民意需求。（陳慰慈攝）

新北市政府新春團拜今邀請「新北市歐鼓特青少年鼓藝團」進行開春鼓藝表演。（陳慰慈攝）

新北市政府今在市府大禮堂舉辦新春團拜，新北市長侯友宜期待市府團隊兔年以民為天，以快速敏捷精神，回應民意需求，持續邁向2030新願景及落實各項市政工作，讓市民安居樂業，讓中華民國、台灣人民都能永續安定繁榮，新北市一定會努力「好好做代誌」。

侯友宜致詞表示，因應疫情，新北市在2020年宣布暫時取消新春團拜，至今睽違三年再次與市府團隊互道恭喜，這聲恭喜得來不易，代表市長對同仁們的感恩及期許，感謝市府團隊齊心抗疫，並盡忠職守讓市政永不停歇，也期盼兔年到來，市府團隊能以民為天、團結一致，全力以赴接受挑戰，為市民帶來嶄新的新北市，並逐步邁向國際大都市。

侯友宜說，新北市兔年要做的事還有很多，不管規畫2030年新願景或小到基礎工程建設，唯有努力把事情做好，才對得起新北市400萬市民的期待，大家互相鼓勵、期勉團隊，攜手共同努力讓新北市的建設更快速，強調新北市就是勇於承擔、全力挑戰，更願意好好做事的團隊。

新北市政府新春團拜今邀請「新北市歐鼓特青少年鼓藝團」進行開春鼓藝表演，侯友宜希望隨著鼓聲氣勢聲聲入耳，激勵市府團隊謹守紀律、效率，大家同心齊力勇於承擔市民所托，並效法兔子的機敏，快速完成市府各項工程，讓新北好、北台灣好，大家共好。