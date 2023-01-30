近期無論是台灣還是日本都掀起「無罩散步」的熱潮，許多身材火辣的女性YouTuber及正妹網紅紛紛加入「無罩」行列，狠狠賺一波流量，而近日網路上又出現一名上圍相當豐滿的網紅，在不久前才剛創立YouTube帳號，就因為無罩到日本各地散步而吸引超過16萬人追蹤，真實的身分也被網友挖出。

近日瞬間爆紅的日本YouTuber Yui（ゆい），在不久前創立頻道「ゆい散步」，她短短2個月內就吸引超過16.2萬人追蹤，第一部影片更突破331萬人觀看。而影片中，只見她總是戴著口罩並穿著一件薄透的上衣，裡面則是什麼都沒穿，大方露出飽滿雙峰及兩點，穿梭在東京代代木公園、池袋陽光水族館、港區立芝公園等日本各大知名景點，甚至還進入人潮滿滿的一蘭拉麵裡用餐。而她豐滿的上圍曲線也因此引來不少人注目，但她卻完全不在乎，還在影片中不時小跑、上下跳動，並在拍攝鏡頭鎖定上半身，使觀眾看了臉紅心跳。

昨日Yui也再度更新影片，來到知名景點中目黑兩旁的河道漫步，她將背包側背在胸前，並走進觀光客相當多的中目黑星巴克喝咖啡，再度讓不少人大噴鼻血，直呼「我的心跟著你的跳動而跳動」、「感謝你讓這世界變得美好」、「在這麼冷的天氣穿這樣上街，真是最美的風景」、「每回都看好幾遍」。

事實上，有網友發現Yui除了經營YouTube頻道外也積極經營推特，在推特上她經常分享各種火辣穿搭展現凹凸有致的性感身材，甚至還自拍各種成人影片販賣供人觀看，讓她人氣火速竄升。