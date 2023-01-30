在大陸最近上映的科幻電影《流浪地球2》中，有一被譽為「全場最有價值道具」的最高算力智慧量子電腦MOSS貫穿全域，可以滿足數萬座發動機協同運作，並支撐「數位生命」計畫所需算力。事實上，量子電腦並非科幻。根據《科技日報》近日引述從安徽省量子計算工程研究中心獲悉，合肥本源量子已研發出多台大陸量子電腦，並成功交付一台量子電腦給使用者使用。

而該量子電腦的成功交付，也使大陸成為世界上第三個具備量子電腦整機交付能力的國家，再一次確立了在國際量子計算研究領域的領先地位。

安徽省量子計算工程研究中心主任張輝介紹，全球有100多家量子計算公司投入了巨大的人力物力進行研製，加拿大的量子計算公司2011年出售其第一個量子電腦，美國IBM公司在2019年將其商用量子電腦交付部署。而大陸公司本源量子的量子電腦在2021年就已交付用戶。

張輝說，量子電腦已經成為各國競爭的焦點之一，越來越多的研究單位和大型公司企業的加入，將加速可實用化通用量子電腦研製的進程。

據了解，本源量子是大陸第一家量子計算公司，在2020年已上線大陸首台國產超導量子電腦本源悟源，並通過雲端平台向全球使用者提供量子計算服務，並在2022年發佈大陸首個量子電腦和超級電腦協同計算系統解決方案，可雙向發揮量子電腦和超級電腦的優勢。