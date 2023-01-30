礦業巨擘力拓公司的承包商在西澳州運輸途中，遺失一顆裝有銫137的放射性膠囊；西澳州政府因此向轄內部分地區發布輻射性警報。力拓鐵礦石部門負責人今天表示道歉。

路透社報導，相關當局表示，這個採礦用的放射性膠囊是在運送途中丟失的，原本要從澳洲偏遠金伯利地區（Kimberley）的北部小鎮紐曼（Newman）運送到伯斯（Perth）東北郊區一個儲存設施，其間1200公里的距離，比英國的南北長度更遠。

有關當局正在全力搜尋這顆含銫137的銀色小膠囊。這顆膠囊每小時發出的輻射量，相當於每小時拍10次X光，當局建議民眾與膠囊保持至少5公尺的距離。

力拓公司（Rio Tinto）鐵礦石部門負責人卓特（Simon Trott）發聲明指出：「我們非常認真處理此事。我們坦承這顯然非常令人擔憂，同時也對西澳州社區因此接獲警報，致上萬分歉意。」

他表示：「力拓目前已雇請具適當專業知識，並持有證照的第3方承包商，準備將輻射膠囊安全包裝起來，在伯斯方面接收之前先運往他處。」並說力拓本身也在進行調查，要了解到底是如何遺失的。

稍早的報導指出，這顆膠囊在離開力拓的古戴德利（Gudai-Darri）礦場將近兩週後，才被發現已經遺失。力拓表示，公司是在1月25日接到承包商通報說這顆膠囊不見了。

卓特說：「在膠囊所經之處的各地區，我們已做徹底的輻射性調查，包括古戴德利礦場內各個路徑，以及進出礦場的聯外道路。」