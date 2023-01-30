日本中部長野縣海拔約2100公尺的山坡地昨天發生雪崩，當地員警今天上午在雪崩現場周邊搜尋，從雪中找到2名男性，但已呈現心肺功能停止的狀態。
日本放送協會（NHK）報導，長野縣小谷村栂池高原滑雪場滑雪道外的偏僻地昨天下午2時30分（台灣時間下午1時30分）左右發生雪崩，由外籍客組成的3個團，共10人當中有5人受困，其中2人意識昏迷。
當地員警今天上午在雪崩現場周邊展開搜索，上午10時30分左右，從雪中找到2名男性，但已呈現心肺功能停止的狀態。員警正在調查這2名男性是否就是因雪崩受困的2名外籍男性。
長野放送電視台報導，這2名男性可能是美國籍男性與奧地利籍男性。
事發現場位於白馬乘鞍岳（Mount Hakuba Norikura）海拔約2100公尺的天狗原東側斜面。
根據日本氣象廳表示，事發區域過去幾天降下大雪，27日晚間積雪77公分，截至29日下午3時積雪達103公分，代表有發生「表層雪崩」的風險，也就是上層的新雪向下滑落。
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