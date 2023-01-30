內閣改組底定，新舊內閣明天將交接，前立委沈富雄今天酸，新內閣除正副閣揆外只有6位新人，原本必須為敗選負責的和重新整軍、蓄勢待發的是同一批人馬，「真是令人驚豔不止！」，大虧蔡英文總統「自己人都不想當你的官了，你還能指望大家選你的人當下任總統？」

沈富雄今天以「苟延殘喘的末代內閣」形容由陳建仁領導的新內閣，除正副閣揆外只有6位新人，他建議卸任和就任紀念照可以同時拍定，「前一張拍完後，後面新人上前補上空位即可」。

他也以宮廷人物之間的關係，類比這次改組幾位主要官員，其中蔡英文總統是「老佛爺」、閣揆是「大仁哥皇帝」、副閣揆是「燦親王」，其餘是內政部林右昌、文化部史哲，另外，財政部莊翠雲、僑委會徐佳青、原能會張靜文都是女性閣員扶正，海委會管碧玲也是女性。

沈富雄分析，6位「新人」閣員中，3位扶正，增4位女性，其中3位係扶正，「林右昌是唯一亮點，就看他如何破黑金」。

他感慨，萬萬沒想到一個全面執政，盛極一時的民進黨可以一路衰敗至如此田地，「自己人都不想當你的官了，你還能指望大家選你的人當下任總統？」