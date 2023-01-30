王姓男子炸斷情敵三根手指遭收押禁見。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

炸斷情敵三根手指 莽男遭收押禁見

32歲王姓男子不滿女友移情別戀，29日約陳姓情敵談判，炸斷陳男三根手指，桃檢複訊後聲押，王男只承認有扭打跟亮槍，否認重傷害，桃園地院法官認為和相關證人、共犯說詞有出入，且王男犯後離開現場，有串證和逃亡之虞，裁定收押禁見。

32歲王姓男子不滿女友遭搶後未被好好對待，28日深夜夥8名友人找陳姓現任男友談判，以鋼珠槍和人海戰術威嚇陳男用左手握住水雷後引爆，導致陳男左手3指斷裂，一行人隨即鳥獸散，桃警獲報以車追人，2小時內將9人全速逮捕到案，依重傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦，桃檢複訊後聲押。

王男否認重傷害，僅承認有與陳男發生扭打並亮槍，但卻和共犯、證人的陳述相悖，桃園地院法官參酌員警職務報告、搜索扣押筆錄、扣案手槍型打火樓及空氣槍等證物，認為王男犯罪嫌疑重大，且犯後還立即逃離現場。

法官以王男涉犯重罪，有逃亡及勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，裁定自1月30日起予以羈押，並禁止接見通信。