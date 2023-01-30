蘆洲警方昨(29)日凌晨1時執行重要節日安全維護工作時，在臨檢轄內一處汽車旅館時發現有房間飄出毒品味，結果尋味搜查意外破獲一起小型的證件偽造工廠，現場找到偽造的工具以及高達超過300張的空白IC健保卡、居留證等，另外現場也找到三級毒品愷他命1.89公克，警方隨即將包括葉姓主嫌在內的3人依違反毒品危害防制條例、偽造特種文書案移送偵辦。

蘆洲警方於年假最後一天深夜在旅館臨檢，發現37歲蔡姓男子所住的房間內毒品氣味濃重，入內查看果然於桌面上發現有第三級毒品愷他命1.89公克，不僅如此還在該處發現發現偽造健保卡1張、偽造居留證1張、空白IC健保卡179張、空白居留證149張、印表機4台、電腦主機、螢幕一組、筆電1台、列印用顏料5罐、偽造器具1批，意外破獲偽造證件的小型工廠。

蔡男稱毒品是另外兩名外出買消夜的友人所有，隨後警方陸續逮捕不久後便踏進旅館的38歲蘇姓男子，以及在蘆洲區忠孝路查獲葉姓男子，並在身上找到變造的居留證、健保卡各一張及護照資料。

據了解，葉男提供設備、卡片給友人蘇男一同研發製作偽造證件，希望藉此謀取暴利，但由於他們都不懂電腦繪圖，於是找到蘇男的高中同學蔡男，透過他的經營網拍的電腦製圖能力，協助打版印刷，欲將製造出的健保卡、居留證拿去電信公司辦理人頭預付卡，所幸犯嫌製作成品完成前，就遭到警方查獲。

警方將持續向上溯源追查，全案依違反毒品危害防制條例、偽造特種文書案將犯嫌移送新北地檢偵辦，目前蔡男遭飭回、蘇男獲5萬交保，而葉男則開羈押庭中。