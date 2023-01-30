為了嚴懲詐騙集團「假徵才、真詐騙」囚禁、凌虐被害人案件的案件，法務部將提出《刑法》修正草案，加重詐團刑責，法務部長蔡清祥30日在新春團拜前接受媒體採訪表示，研修刑法的部分包括加重妨害自由罪及詐欺罪刑責，若使人死亡或重傷，最重可處無期徒刑，草案速呈報行政院。

蔡清祥表示，法務部積極修正刑法相關條文，包括加重妨害自由罪及詐欺罪的刑責，其中妨害自由罪部分，若是3人以上共犯，或是用凌虐囚禁方式的話，將加重其刑；犯嫌若凌虐囚禁方式造成被害人死亡或是重傷，最高可處無期徒刑；希望國人能夠安心，一定會執法嚴懲不法的犯罪集團，現在修法已經草擬完畢，很快將呈報行政院，經行政院安排院會通過後，速送立法院審議。

另法務部指出，法務部先前提出《組織犯罪防制條例》部分條文修正草案，就招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官，增訂處罰規定，最重可處7年有期徒刑，草案經行政院院會審查通過，去年12月16日送立法院審議。