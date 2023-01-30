蘇貞昌今率內閣總辭 陳菊：台灣人民要感謝他 @ChinaTimes ​

行政院長蘇貞昌今率領閣員總辭，新任行政院長陳建仁將在明天率領新內閣上任，監察院長陳菊表示，非常感謝蘇貞昌院長在台灣艱困時候，能夠跟台灣社會一起努力、度過難關，台灣人民要感謝他，期許陳內閣能聆聽人民的聲音、了解人民的需要，讓台灣安定、和平、繁榮，並重申「絕無推薦」史哲接任文化部長，自己一向遵守憲政分際。

陳菊今上午舉行新春團拜受訪時指出，新的內閣將給人民新的氣象，期許他們能夠聆聽人民的聲音，了解人民的需要，相信在陳建仁努力之下，率領所有內閣能夠讓台灣安定和平且經濟繁榮，這是她的期待。

對於卸任的蘇貞昌，陳菊認為，過去4年台灣不僅面臨全球性疫情、經濟遭遇許多困難，兩岸關係也面臨最艱困的時刻，蘇貞昌能夠帶領台灣社會穩定進步，同時讓今天社會安定，人民能夠平安生活，這是非常不容易，台灣人民應肯定並感謝蘇貞昌的付出與貢獻。

陳菊強調，組閣是總統的權力，既然蘇貞昌今天率領內閣總辭，新的院長陳建仁新的內閣隊伍將在今下午向台灣社會公開，對此有很高的期許與祝福，並且感謝蘇貞昌在台灣最激困的時候，能夠和台灣社會人民一起努力度過難關，台灣人民要感謝蘇。

針對高雄市副市長史哲將接任文化部長，外傳是陳菊推薦，陳菊表示，她在台灣參與台灣社會改革民主運動逾50年，當政務官也超過26年，不管是中央部會或地方治理等，她跟很多優秀的人共事，但她現在在監察院，一向遵守憲政分際。

陳菊指出，對於所有內閣人事，監察院是站在監督國家公務人員上，所以分際非常清楚，「我們沒有推薦或參與人次的討論」，絕無此事，她重申調自己從事政治運動這麼久，能做什麼、該做什麼，界線非常清楚。

此外，陳菊在團拜致詞時表示，感謝大家過去一年的辛苦，並祝福大家兔年充滿美好，她期待監察院能扮演重要角色，監督國家公務人員有沒有依法行事、人民權益有沒有受到任何不當損害，監察院要監督、善政。

陳菊強調，監察委員是高度自律性工作，不像立法院是國會，監察委員是總統特任官，憲法賦予監委獨立行使職權，相信每位監委都非常認真、公正，希望監察院發揮高度功能，讓人民信賴。