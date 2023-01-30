「2023台灣燈會在台北」即將在2月5日至2月19日登場，此次規劃「光」、「源」、「未來」及中央展區4大燈區，串聯商圈與景點，打造城市型燈會，另結合12行政燈區響應燈藝作品閃亮全市。廣大燈區該怎麼逛？台北市政府觀光傳播局特別推薦期間限定玩法「1、2、3」，搭乘1種交通工具、看遍日夜2個時段的燈區，還有3種不同攻略玩法的行程規劃，為不同需求的民眾提供多種賞燈遊程選擇。

松山文創園區內的燈藝作品結合多元文化，別具意義也富有特色。（「和祖靈對話的路徑」/伊祐‧噶照）(臺北市政府提供)

1種交通工具─搭捷運「燈」入台北

本屆台灣燈會位於台北市熱鬧都會區，展區內涵蓋5座捷運站，只要搭上捷運、沿線走逛，即可進入4大展區展開賞燈之旅。

位於東區商圈的「光展區」，大型燈飾「未來·穿梭·兔子洞」及「Hi Hide」就坐落在捷運忠孝復興站出口，迎接遊客到來；忠孝東路沿途也有閃閃燈飾點綴街區。走出國父紀念館站，輕鬆抵達兔年主燈所在的「中央展區」，再走一小段，即可踏入松山文創園區，欣賞「源展區」多元文化作品；市政府站及台北101/世貿站旁則是「未來展區」所在地，精彩的副燈共演將在這裡炫麗登場。

台北市觀傳局補充說明，展區內也有四通八達的公車，並設有燈會接駁公車，以捷運為主、公車為輔的交通方式，讓民眾遊逛燈會暢行無阻。

2個時段─燈藝設計日夜皆美

燈飾創作手法日新月異，從單純發光的燈飾，發展為妝點街區的藝術作品，今年的台灣燈會不僅夜間光影動人，白天也深具可看性，日夜皆美麗。

台北市觀傳局表示，今年燈會邀請國內及國際知名藝術家參與，為展區打造別具特色的藝術作品，像是位於瑠公公園的「榮容」，藝術家路瓦 · 里維拉(Lua Rivera)以編織手法，呈現文化靈魂與城市發展，猶如水與油的交融。

2023台灣燈會以捷運串聯展區。陳普的作品「未來·穿梭·兔子洞」就坐落在捷運忠孝復興站旁。(臺北市政府提供)

白天能夠看見燈藝作品的材質紋理、設計細節，夜晚加入燈光投射，又是另一番美麗的城市風景。不論日夜，歡迎民眾按自己的生活步調，來台北細細品賞每座燈飾的獨特之美。

3大攻略─燈會怎麼玩任你選

此次燈會備受矚目的展演，是由設計師李明道Akibo操刀的主燈秀「玉兔壯彩」，還有雙副燈台北市政府市政大樓「台北NEXT!」與台北101「台北101閃耀夢想」光雕共演秀，兩處的展演時間正好錯開，台北市觀傳局表示，即使無法在台北多作停留，也能在短短30分鐘內，欣賞這兩場展演，看到最精華的台灣燈會。

如果時間充裕，不妨規劃3小時走入展區，近距離欣賞燈藝作品。光展區的忠孝東路四段沿路設有豐富燈飾，如頂好廣場的「彩虹教堂」、延吉街旁的「北回光線」，沿途盡是打卡亮點；東區店家也和藝術家合作，打造「藝術入店」，巷弄間就能遇見驚喜。而源展區松山文創園區內，新住民、客家及原住民等多元主題作品匯聚，大型藝術作品如「我們在這」、「和祖靈對話的路徑」等，藝術家以作品呈現台北最美的文化風景。未來展區則結合科技，引領大家走入信義商圈，如忠信廣場上的「光能使者」，位在ATT 4 FUN和微風南山間的「重新啟動」，提供不一樣的感官體驗。

此次燈會展區廣大，除4大展區，12行政區也有響應燈藝作品，台北市觀傳局更推薦民眾可規劃一趟3日深度台北之旅，搭配燈會各展區，分天、分區走逛。像是第一天先到北投溫泉泡湯、順遊竹子湖與陽明公園一帶，晚上逛燈會展區，第二天則去大稻埕感受舊城區文化，之後搭上台北雙層觀巴賞燈專車，以不同視野遊逛燈會；第三天再去動物園、上貓空品茶，最後以四四南村、台北101為旅途畫下完美句點。

台北市觀傳局說明，台灣燈會官網已為遊客規劃主題遊程，不論是親子、熟齡還是文青，皆有豐富多元路線規劃，不妨參考官網資訊，為自己安排一條深度探索台北的路線。(台北市政府廣告)

「2023台灣燈會在台北」燈會資訊

活動日期：2月5日（日）～2月19日（日）

試營運日期：2月1日（三）～2月4日（六），除國父紀念館