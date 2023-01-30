2021年火紅全球的NETFLIX影集《魷魚遊戲》（Squid Game）播畢後，不只宣佈開拍第二季，還推出改編的真人實境秀《魷魚遊戲：THE CHALLENGE》更祭出美金456萬元(約新台幣1億元)的獎金吸引各地素人報名。豈料，開拍第一天便有寒流來襲，多人失溫昏倒，更爆出已有人送往醫院，對此Netflix也回應了。

據外媒《每日郵報》報導，有名參賽者受訪指出：「拍攝的第一天，氣溫僅有-3度C，我親眼看見在名為《紅綠燈》比賽的拍攝中，有至少4個人倒下。」更直言：「還有醫護人員進來將參賽者抬上擔架送醫，其中有一名女孩子的臉已經發白，嘴唇呈現藍色的模樣。」痛批製作單位根本沒有為這些「突發情況」做好準備。

Players in Netflix's real-life Squid Game 'scream for medic and are stretchered off set' https://t.co/eJX6TpWa0n pic.twitter.com/7bnS1uqI0y — Daily Mail Online (@MailOnline) January 25, 2023

對此，據《DEADLINE》報導，Netflix及製片方蘭伯特工作室 (Studio Lambert) 和花園 (The Garden) 發布聲明表示：「雖然現場天氣非常寒冷，但參賽者們已為此作好準備，因此所有有關於嚴重傷害的說法都是不實的。」更補充：「且我們非常關心參賽者和工作人員的健康和安全，並做好充足的安全措施。」

Netflix has stated “any claims of serious injury” from their ‘SQUID GAME’ reality series “are untrue.”



Claims have spread that filming ‘Red Light, Green Light’ was a “freezing nightmare” with at least 1 person carried out by medics.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/zsgWhFfIrJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 25, 2023

據悉，儘管有人稱現場環境惡劣，但參賽者在比賽中大多拒絕移動或是抗議，因為依據比賽規則，上述的行動都將視為淘汰。就有參賽者受訪表示：「大多數人都做著成為百萬富翁的美夢，即使體溫過低也盡可能遵守『不動』的比賽規則，才讓昏倒送醫的情況發生。」讓外媒批評《魷魚遊戲》真人秀比虛構電視劇好的部分在於不會有人因淘汰而死亡，「至少現在還沒有。」