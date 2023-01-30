前主播林書煒與台北市文化局長蔡詩萍結婚20多年育有女兒蔡中泠，近日林書煒在社群中曬出母女在遊艇的合照，蔡中泠的「天使美貌」立刻引發網友暴動，而許多網友也驚呼兩人「根本是姊妹！」

林書煒昨（29）日在臉書上發文表示，春節期間她們到新加坡小旅行，更發出她與女兒帶著墨鏡悠閒地坐在遊艇前合影，照片中可見蔡中泠與媽媽長相有幾分像似，而她一頭飄逸的黑長髮加上清秀的氣質，讓她被網友大讚擁有「天使般的美貌」，除此之外，網友們也驚訝表示母女倆「這根本姊妹吧」、「嘴型一模一樣」、「美貌基因太強」。

事實上，前NBA球星「魔獸」霍華德在加盟T1聯盟桃園永豐雲豹的記者會上，球團有準備一對寫有「園力豹發、魔獸降臨」的對聯贈送給魔獸，而這幅對聯就出自蔡中泠之手，據悉學習書法約4年半的她，在收到邀約後還特別再請指導老師林隆達挑選字體，並練習了3、4個小時的時間，相當用心。

然而，蔡詩萍曾在過去的貼文中透露，女兒不喜歡被人曝光私生活，所以去年老婆生日時女兒只准爸爸發出一張合照「女兒仍然決定了我們只能用這一張照片，呈現媽媽生日的全家福。很好，很好，聽老婆的，聽女兒的，我還有什麼好煩惱呢！」