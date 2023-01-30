2023年新年伊始，世界政治就被籠罩上了不祥之兆。變革和動蕩兩種趨勢持續演進，團結與分裂兩種取向繼續相互激蕩。美歐多國同意向烏克蘭提供先進主戰坦克，令俄烏戰爭走向升級；在此之前，日本首相岸田文雄訪問美國，與拜登總統會晤後發表聯合聲明稱「全球進入了戰略競爭時代」。這一提法意味著華盛頓不僅要將「戰略競爭」強加給中國，更是企圖強加給世界。南京大學國際關係學院執行院長朱鋒30日在《環球時報》刊文研判，世界不會進入戰略競爭時代。

文章稱，競爭是社會生活的常態，競爭更是人類進步的動力。但在美國的話語語境中，「戰略競爭」一詞並非指正常、合理、有序的社會個體之間的互動行為，而是特指為了維護和保障美國價值、意識形態和利益的合法性，需要對所謂踐行不同價值、制度而又擁有挑戰能力的對手需要進行的打擊、遏制，甚至圍剿。

文章稱，「戰略競爭」一詞在美國外交與政治話語體系中的核心含義，就是「我好你壞」和「你輸我贏」的戰略博弈。2019年5月31日美國國防部發佈的首份《印太戰略報告》就明確將「戰略競爭」定義為，「自由主義國家和專制主義國家為了完全不同的世界秩序建設目標而展開的國家之間的地緣政治對抗」；贏得「戰略競爭」是美國國家安全的「核心目標」。

文章稱，2021年拜登政府公佈的探討性的國家安全戰略報告和2022年10月正式公佈的國家安全戰略報告、國防戰略報告和軍事戰略報告，都沿用了「戰略競爭」作為美國今後最重要的國家安全行動和規劃的概念、行動方案與目標。拜登政府的核心團隊成員無論是在國內，還是在國外，都把推銷、兜售和籠絡其盟伴與美國共同實施戰略競爭規劃，作為美國外交的重中之重。俄烏戰爭爆發已接近一年，拜登政府多次強調，中國才是美國眼中最大的「戰略競爭者」。

世界真的在進入大國之間的「戰略競爭」時代嗎？

文章稱，答案必然是否定的。首先，中國一貫且堅定地拒絕接受美日所定義的戰略競爭。中國特色大國外交思想強調國家間關係絕非你輸我贏、你興我衰的零和博弈。中國倡導建立新型大國關係，國家間不管存在著什麼樣的價值和制度實踐的不同，最重要的是要基於人類命運與共的信念，不衝突、不對抗、相互尊重，合作共贏。

文章稱，美國和中國作為世界第一和第二大經濟體，存在競爭是必然的。但重要的是要按照國際規則，更應基於人類的共同利益，有序和有規則地競爭。中美競爭的本質是為了促進世界的安全、和平與繁榮，繼續造福於兩國人民和國際社會的共同利益。

其次，在新冠疫情、全球氣候變化、極端主義以及國際經濟不景氣等諸多全球性議題衝擊和困擾之下，大國間實質性合作降低，轉而再度拼湊地緣政治及經濟的團團伙伙，試圖形成陣營對抗和國際分裂，只會進一步惡化人類可持續發展環境，令各種全球性危機雪上加霜。霸權國家的私利應讓位於人類共同的、可持續發展的理念和信仰。

就在幾天前，聯合國貿發組織將2023年世界經濟的增長預測調低到了1.9％。經歷了3年新冠疫情挑戰和持續近一年的俄烏戰爭衝擊，全球經濟陷入衰退期的概率不能忽視。美國、中國和日本今天依然是世界前三大經濟體，更應該相互合作、加強團結、共同承擔推進世界政治穩定和經濟好轉的大國責任。但華盛頓卻置當前世界政治經濟的困難於不顧，把少數國家偏執、狹隘的地緣戰略主張凌駕於人類的共同發展信念之上。國際社會能答應嗎？

再次，無論是中美關係，還是中日關係，以史為鑒、面向未來是實現關係穩定發展的共同財富。51年前，尼克森總統和田中角榮首相相繼訪華，開啟了中美關係和中日關係的新進程。51年來，亞洲不僅崛起為世界經濟的重心，也成為全球最為和平的地區。

今天，不僅美日同盟，甚至美日同謀，企圖阻止中國崛起的歷史進程，斬斷東亞持續和平、穩定與繁榮的上升態勢。美日真的想要把亞洲變成冷戰時期的歐洲，才符合自己的心願嗎？這不僅是開歷史的倒車，更是試圖將歷史的悲劇在亞洲重演。

文章稱，反對陣營對抗和零和博弈、維護大國關係戰略穩定是中國特色大國外交的宗旨與原則。面對美日等國對華所採取的地緣戰略對抗態勢，中國不僅要穩得住，更要行得正、走得實。

文章稱，面對世界局勢已經進入動蕩變革期，中國既要堅定反對霸權主義和霸凌做法，又要同國際社會的所有成員繼續守望相助、攜手共進，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體，共同開創國際社會的美好未來。世界不會進入戰略競爭時代，「中國力量」和「中國聲音」是重要原因。