今（30）日是開春第一個工作日，高市議長康裕成、副議長曾俊傑偕同祕書長黃錦平率領全體員工舉行新春團拜。（柯宗緯翻攝）

今（30）日是開春第一個工作日，高市議長康裕成、副議長曾俊傑偕同祕書長黃錦平率領全體員工舉行新春團拜，面對2月1日即將展開的臨時會，康裕成期許能盡速完成審查112年總預算，不負市民所託。曾俊傑也盼發揮團隊精神，讓議會愈來愈好。

康裕成致詞提到，新年第一項重要任務是2月1日至22日召開的第1、第2次臨時會，將審查112年度總預算案，期許議會全體員工拿出百分之百熱情，協助新科議員早日進入議事狀況，讓議事運作更加順暢。

康裕成也期許，新的一年在大家的努力下，高雄市議會能真正成為落實民意最好、最高的機關，讓市民為議會感到驕傲。曾俊傑則感謝議會同仁過去1年的辛勞，期勉大家再接再厲、發揮超強團隊精神，完成康議長交付的各項任務和挑戰。

議會指出，因程序委員會尚未成立，此次臨時會依法由議長逕核提大會商討，第4屆議會第一個重要任務為審查第3屆議會未審議完成的112年度總預算案，2月1日及2月13日起召開第1及第2次臨時會，每次會期10天。