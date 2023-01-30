行政院長蘇貞昌今日率領內閣總辭，由前副總統陳建仁組閣。民進黨團今舉行記者會表示，期盼新內閣能有團結、照顧、信任三項特質，民進黨團也強調，蘇內閣雖總辭，但不是政策上有多大的錯誤，而是要把經濟成長的果實，透過陳建仁的人格特質跟行政的風格，可以把這些做得更好、照顧得更多，讓國人更信任。

民進黨團幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘上午召開記者會，鄭運鵬說，期許陳建仁擔任行政院長後，除了能溫暖堅韌，新內閣也要有團結、照顧、信任三項特色，在每項施政上有這些特質。

鄭運鵬說，陳建仁上任後的4大任務，分別是穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設及推動六大核心戰略產業，他也強調，這並非有很大的政策改變，而是在總統蔡英文跟已總辭的行政院長蘇貞昌基礎上，把這些事情深化、做好，因此內閣的總辭與改組，並非政策上的失敗，而是透過陳建仁的人格特質及行政風格，做的更好、更多，把四大任務做得更完整。

書記長吳琪銘表示，蘇貞昌過去四年來所帶領的行政團隊，不管是在疫情控制及經濟上都非常亮眼，大多數人都肯定，相信未來一年陳建仁組閣下，能符合人民期待。

對於國民黨團點名前交通部長林佳龍、前台北市議員梁文傑、前總統府副秘書長李俊俋都是落選後入閣；鄭運鵬則表示，在他的觀察中，全世界與台灣差不多規模、經濟、人口規模的國家中，穩定的內閣制國家發展較好，他也一直期待中央跟地方政府，政務首長要有內閣制的精神。

鄭運鵬指出，很高興看到有幾位卸任的首長，包含林佳龍、前基隆市長林右昌、前桃園市長鄭文燦，還有民意代表背景的梁文傑、準僑委會委員長徐佳青，可以在內閣裡面被重用。

鄭運鵬說，有擔任民代經驗的首長，對於現代的政府治理來說，不管是中央跟地方的關係、政策的擬訂跟調整、與朝野立委的溝通方面，溝通更順暢、政策也會更快速，調整會更好，也能快速回應民意的動態與需要。