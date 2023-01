《華爾街日報》報導,採購文件顯示,儘管中國工程物理研究院(China Academy of Engineering Physics,簡稱中物院)早在1997年就被列入美國出口黑名單,但自2020年以來,該機構仍設法獲得了英特爾(Intel)和輝達(Nvidia)等美國公司的半導體產品。該機構是中國最頂尖的核武器研究機構。

報導指出,這些廣泛用於數據中心和個人電腦的晶片是通過中國的中間商採購的。有些是作為計算系統的組件購入,許多由中物院研究計算流體力學的實驗室採購;計算流體力學範圍很廣,包括核爆炸的建模。

這些採購違反了美國長期以來旨在防止外國勢力將任何美國產品用於原子武器研究的限制措施。由於涉核,中物院是首批被列入美國實體清單的中國機構之一。

《華爾街日報》查閱了中物院發表的研究論文,發現在過去10年中,至少有34篇論文提到在研究中使用了美國半導體。這些半導體被用在一系列領域,包括分析數據和生成算法。一些核專家說,其中至少七次涉及美國半導體使用的研究可應用於維護核庫存。

中物院採購的大多數晶片尺寸介於7奈米到14奈米之間,其中許多在中國難以量產。這些晶片在公開市場上隨處可見,在中國大型電商市場淘寶網(Taobao)上就能買到中物院採購的同款英特爾Xeon Gold和輝達GeForce RTX晶片。中物院採購的產品不包括過去兩年推出的最新一代晶片。

輝達稱,中物院研究中使用的半導體是個人電腦等消費產品中使用的通用圖形晶片。由於全球範圍內個人電腦的銷量數以百萬計,這家美國晶片製造商表示,沒有一家公司能夠監測或控制每台個人電腦的最終去向。英特爾稱,公司遵守出口法規和制裁規定,其分銷商和客戶也必須遵守。

中物院成立於20世紀50年代末,總部設在中國西部的四川省,僱用了國內一些最優秀的核武研究人員。中物院的物理學家幫助開發了中國第一顆氫彈。該機構進行電腦科學、電氣工程和其他領域的研究。

美國商務部官員於2020年6月擴大了對中物院的限制,將該機構所有或運營的10個實體以及它使用的17個別名列入了禁止採購美國原產產品用於支持中國核武活動的實體清單。

美國國防部前官員、現為戰略與國際問題研究中心(Center for Strategic and International Studies)高級研究員的Gregory Allen說,中國軍方及其供應商可通過使用空殼公司和其他規避出口管制的手段來繞過對終端用戶的限制。

除了晶片,中物院還在去年9月要求投標人為其印刷電路板提供相應服務,這些印刷電路板容納晶片和其他電子元件,由美國的益華電腦(Cadence Design Systems Inc.)負責設計。中物院還尋求從其他美國晶片製造商那裡購買積體電路。

官方文件顯示,中物院的招標活動大多是由中國的小公司完成,採購產品的用途包括進行超級計算。

在2017年,中物院附屬機構、北京應用物理和計算數學研究所(Institute of Applied Physics and Computational Mathematics)的研究人員寫道,英特爾的晶片在中國的天河二號超級電腦和核反應堆分析中發揮了關鍵作用。

根據美國商務部工業和安全局(Bureau of Industry and Security)的說法,天河二號曾被中國研究人員用來進行核爆炸活動的計算。據非營利性智庫美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)稱,北京應用物理和計算數學研究所進行核彈頭設計計算方面的研究。