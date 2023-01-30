新任行政院長將由前副總統陳建仁出任，但原中研院特聘研究員職務，將以「核准借調、留職停薪」保留。國民黨立委洪孟楷痛批，陳建仁借調任閣揆，預留後路隨時走人也都能回中研院續領高薪，缺乏破釜沉舟的心，注定欠缺改革的魄力。

洪孟楷表示，陳建仁擔任閣揆，有句話說得好「進廚房就不要怕燙。」其中起手式原來是以借調的方式來擔任閣揆，預留後路隨時走人也都能回中研院續領高薪，到底是對民進黨沒信心還是對自己閣揆任期沒信心？缺乏破釜沉舟的決心，要期待有什麼大刀闊斧改革，恐怕緣木求魚。

他指出，過去擔任副總統沒有實際權力，大家較不關注。但現在擔任我國最高行政首長，掌握的權力某種程度上比總統還要大，就應該一一的被人民檢視。閣揆是沒有任期制，但是難道對自己沒有信心？不認為可以挑戰蘇貞昌創下四年任期。還是把自己定位2024年520政黨輪替前的看守內閣？所以預留後路就是等一年後再回去坐領高薪。

洪孟楷表示，過去陳建仁擔任的中研院特聘研究員，其終身俸制度，最主要是希望能夠專注學術研究、不受政治及外界的干擾，無後顧之憂才能對國家貢獻。但陳建仁從擔任蔡英文副手、入民進黨、直接擔任閣揆，種種動作早已失去原本學術中立專業的角色，還要佔著終身俸的缺，就算法治層面佔得著腳，社會觀感難道一點也不需重視嗎？

他強調，民進黨九合一的大敗，其中很重要關鍵就在於國人認為治安敗壞，需要的是新任閣揆勇敢向黑道，這絕對不是遇到事情就一笑帶過可以解決，如果沒有改革的魄力，只想當個聽話內閣，2024政黨輪替是必然，但是接下來這一年，台灣將更加停滯不前，這是全民的傷害。陳建仁借調任閣揆，缺乏破釜沉舟的心，注定欠缺改革的魄力。