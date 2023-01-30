台股掛牌ETF，今早有3檔漲幅逾1成，分別為統一FANG+(00757)，國泰智能電動車(00893)，富邦未來車(00895)等。

台股農曆過年封關期間，國際股市收紅居多。科技股更是出現絕地大反攻，其中特斯拉反彈達45.3%，英偉達反彈20.5%，美光反彈12.2%。今早3檔反彈逾1成的台股掛牌ETF，統一FANG+(00757)的成分股Meta、蘋果、亞馬遜、微軟、網飛及Google（FAAMNG），這六檔個股為尖牙指數核心。國泰智能電動車(00893)的重要成分股有特斯拉（Tesla）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）。至於富邦未來車(00895)追蹤的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數，第一大成分股為特斯拉（Tesla），其次為台積電(2330)以及輝達（Nvidia）。

法人表示，封關期間美國公布PPI（生產者物價指數）及PCE（個人消費者物價指數）皆優於預期。12月PPI年增由7.35％取至6.2％，顯示通膨有降溫跡象。

而在企業財報方面，微軟4Q獲利優於預期，但將裁員萬人、並警告雲端本季獲利將減緩。德儀出現2020年來首次銷售下滑。特斯拉4Q毛利降至5季來最低，但業績優於預期。英特爾4Q財測未達預期，PC依舊需求不振，面臨庫存調整。

至於地緣政治方面，日、荷最快1月底限制半導體設備輸入中國；美國及歐洲繼續提供坦克車予烏克蘭；2月5日美國國務卿布林肯將訪問中國。