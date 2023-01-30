吳宗憲誇兒子鹿希派機靈。（中天綜合台提供）

鹿希派日前代班姐姐Sandy，與爸爸吳宗憲主持中天綜合台《小明星大跟班》，節目明（31日）晚10點將播出「考試對他們來說好簡單，原來學霸是這樣唸書」的主題，鹿希派畢業於美國伯克利音樂學院，也分享曾遲繳學費差點被退學的經驗。

鹿希派表示在波士頓讀書的時候，學費是由姐姐處理，有個學期她忘記匯，學校就不斷寄E-mail提醒，他解釋說：「因為美國的大學很像公司，你不繳錢就把你踹走，我就很緊張。」吳宗憲聽完也很緊張，因為他根本不知道有這件事。

鹿希派笑說沒告訴爸爸是因為自己很快就找到解決辦法，「剛好我的好朋友歐陽娜娜，她媽媽陪她一起在美國讀書，我就去找傅娟阿姨說『可不可以跟妳借60萬台幣』。」他說傅娟聽他講完前因後果，馬上借出2萬美金，他也就很囂張地拿著現金去繳學費，並大讚傅娟「真的很罩」。

吳宗憲雖誇兒子機靈，但也不忘提醒他：「賺到錢就快還我，你可以先把本票簽下來。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台播出。