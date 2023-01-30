金兔年今（30）日開紅盤，台股跳空衝上萬五大關。證交所董事長林修銘今天在新春團拜後受訪時指出，今年以來外資站在買方，加上封關期間國際總經數據表現佳、股市大漲，可預見今天開紅盤可跟隨國際股市上漲，從今年整體國際情勢來看，對台股保持樂觀看法。

台股封關期間整體歐美股市都大漲，尤其費城半導體指數勁揚5.16％，台積電更大漲逾7.4％，激勵台積電一早直接衝上542元大漲39元，因而推升台股今天開紅盤一度大漲532點，暫時創下第五大單日漲點紀錄，至11點過後漲勢小幅收斂，但仍大漲430點以上。

證交所今天與F4證券周邊單位及相關證券期貨公會，共同舉行證券暨期貨業新春團拜。林修銘指出，台股休市期間，從國際情勢上來看，包含通膨數據趨緩、國際股市上漲，這都是好消息，台灣IC產業架構在國際產業鏈中居重要地位，可以預見今天開紅盤台股會跟隨國際情勢上漲。

林修銘並說，由於去年受到戰爭、通膨、升息、供應鏈危機等國際負面訊息衝衝，導致外資出走，但今年以來，外資持續站在買方、呈現買超，加上重要經濟數據表現都比預期好；儘管仍有負面因素存在，如部分企業裁員、美國債務上限、大陸疫情挑戰，但美國聯準會（Fed）升息趨緩，因此，對今年整體國際情勢持樂觀看法。