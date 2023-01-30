30日是開工首日，新竹市長高虹安馬不停蹄要拚市政，收假前1天已與新竹縣達成成立縣市的「祕書長專案工作群組」，並以此為溝通平台，首要替竹縣解決垃圾問題，初步朝全力配合處理每日150公噸垃圾努力，最快兩周內即可簽署備忘錄，第2則是解決縣市交通問題。

高虹安指出，昨天在收假最後1天，就則成祕書長張治祥與縣府祕書長成立專案工作群組，主要就是針對未來縣市合作事宜，由雙方祕書長為對口，盡快在兩周內安排第1次縣市整合平台溝通會議。

而此會議中，目前已確定的是會先就新竹縣的垃圾清運、焚化爐爐渣清運等問題來達成合作協議，如果順利的話，在第1次會議就會簽署合作備忘錄，解決縣市雙方都困擾已久的垃圾問題。

另，交通的部分，她在就任之前就拜會過縣長楊文科，當時縣府就整理了3項最迫切希望新竹市府來協助解決的問題，而在替代道路部分，原則上已列入市府的計畫，絕對會盡快的進行，交通的合作事項也會在會議中討論，市府會有具體的回應。

高虹安說，交通主要的重點是有很多的難題要解，她上任以來已與交通處開了很多次的會議，由於人口的大量移入，確實會造成很多交通難關要去處理，其中像是今年介壽路的建案完工後有大量人口要移入，但介壽路的替代道路在都市計畫審議時都沒有完整規畫，未來勢必對交通造成很大衝擊。

因此，若是縣市兩邊的替代道路可以解決，未來新竹縣進入科學園區的人口分流，相信可以獲得緩解。

環保局長江盛任則表示，縣市垃圾清運合作溝通會議中，竹縣已提出每日150公噸的處理需求，依市長指示將會視焚化爐每日的處理量來評估並全力配合。

江盛任說，新竹市焚化爐今年是延役的第1年，處理率已非年輕的焚化爐可相比，目前每日處理量最高僅約600至700噸左右，而新竹市的每日垃圾量包括250噸民生廢棄物與200餘噸的事業廢棄物，剩餘的處理量將會全力協助新竹縣，而新竹縣也將回饋全力協助竹市的爐渣清運。

但由於竹市焚化爐已步入第21年，為了未來19年的使用年限，今年起也將陸續作零件的更換與維修，維修期間將要停爐，垃圾只能暫時堆置處理，此部分也是未來要解決的問題。