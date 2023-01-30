今（30日）為開工第一天，許多公司都會在這天進行祭拜，期盼新的一年能夠順利，星座專家艾莉絲分析了2023年事業運逐漸好轉的3星座為，天蠍座、獅子座、巨蟹座，並且只要把握一些注意事項，就能讓自己事業更加順利，大放光彩。

▍第三名：天蠍座：職場優化，拓展格局

2023的上半年，如天蠍座計畫轉換跑道、另謀發展，或想要招募優質員工下屬，將會特別擁有好運氣，據《三立新聞網》報導，下半年開始，因木星移位至合作宮位、金星停留在事業宮，將帶領飛往更高的視野，嘗試更多新鮮的事物，更有別以往的模式，讓格局更平穩，同時，需通過磨合來達成完美共識與夥伴關係，然而在全力奮戰的同時，家庭關係有下一步進展，更要保有健康的身心避免過勞。

▍第二名：獅子座：新作登場，名聲遠播

獅子座過去兩年雖在人事與事業上風波不斷，卻也一直珍惜機遇、努力耕耘，在2023年開始將有許多嘗試不同領域的機會，尤其近年來仍在跌跌撞撞一路學習成長的獅子座，務必保持身心靈最佳狀態，在發光發熱的同時，若能保有謹言慎行、低調謙虛的氣度，在下半年將備受矚目、大放異彩。

▍第一名：巨蟹座：名利升等，貴人提攜

巨蟹座在2022年下半將受到幸運女神的眷顧，並同時展現才華洋溢的不同面向，而斜槓人生也逐漸掌握方向，精湛的表現令人驚艷，而今年3月之後，逐漸卸下內心的恐懼，在專業領域中更加卓越、成熟，到了下半年，人氣熱度攀升、身價水漲船高，尤其結識了許多貴人並得到提拔，善緣的連結讓事業發展如虎添翼，且建立一席之地，因而地位晉升、聲名大噪。