由陳建仁領導的新內閣明天將交接，台灣民意基金會董事長游盈隆今天質疑陳內閣恐是一堆破銅爛鐵。陳內閣負評如潮，讓他不禁感慨蔡政府似乎有被虐待狂，常常搞那種「授人以柄」的事，然後被在野黨和民眾鞭笞幹譙。「這個政府到底有什麼毛病？」「真不知要如何講出祝福的話。」

內閣改組大致底定，游盈隆批評，內閣改組，蘇下陳上，和他去年的預測分毫不差。只是蔡政府歹戲拖棚，硬是拖了兩個月。蘇下，最主要原因是，為執政黨羞辱性地方選舉挫敗扛起責任，這是台灣民主政治運作的必然。

但，他說，瞭解這次地方選舉始末的人都知道，真正該負責的是蔡總統兼黨主席，因為她是主帥，選戰挫敗和她實際作為關係密切，雖然選舉結果揭曉當晚她就請辭黨主席，但為民進黨留下一個可能失去政權的爛攤子。這種責任分攤方式完全不成比例，是台灣政治亂源之一。

他也比較蔡政府三任內閣的評價表示，有可靠的證據顯示，蔡總統介入內閣運作越深，人民對該內閣施政表現的滿意度就越低；反之，亦然。「陳內閣究竟是強有力的變形金剛，或只是一堆破銅爛鐵？」目前不得而知。但，很確定的一點是，蔡英文總統在她任期的最後階段，會積極介入陳內閣的運作。

游盈隆表示，其實，他早心裡有譜，陳內閣先天不良、後天失調，怎會是強有力的變形金剛呢？今天一早看到輿論對陳內閣負評如潮，包括陳建仁以借調身份轉任行政院長、「澳門團」入閣等等，連綠營支持者都看不下去。

他不禁感慨蔡政府似乎有被虐待狂，常常搞那種「授人以柄」的事，然後被在野黨和民眾鞭笞幹譙。質疑「這個政府到底有什麼毛病？」

游盈隆表示，明天陳內閣就要粉墨登場了，正副院長加9個新部會首長和發言人共11人，約佔三分之一，蘇內閣成員三分之二留任，基本上是小幅改組，並沒有呼應社會主流民意希望全面或大幅改組。

他感慨，醜媳婦難免要見公婆。正副閣揆罩門越來越多、內閣改組規模、內閣新舊成員可被質疑的地方不少，「真不知要如何講出祝福的話。又一次讓人心痛的體驗。」