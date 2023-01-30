六都首長因受疫情影響未受邀列席行政院會，新北市長侯友宜今受訪表示，之前行政院受到疫情的影響，規定六都的市長們就不用參加，如新的內閣邀請六都的首長參加，六都理當由市長或派員去參加所有行政院的院會。
媒體追問，如要跟新內閣溝通大概項目會是哪些？侯友宜表示，新北市現在最重要的建設就是捷運軌道建設的發展，還有很多的都市更新腳步以及產業投資上，需要中央快速地給回應，新北市一定會跟中央並肩作戰，讓新北市的三個行政中心、三環六線以及六大產業都能夠快速地展開，而且快速地展現成效。
六都首長因受疫情影響未受邀列席行政院會，新北市長侯友宜今受訪表示，之前行政院受到疫情的影響，規定六都的市長們就不用參加，如新的內閣邀請六都的首長參加，六都理當由市長或派員去參加所有行政院的院會。
媒體追問，如要跟新內閣溝通大概項目會是哪些？侯友宜表示，新北市現在最重要的建設就是捷運軌道建設的發展，還有很多的都市更新腳步以及產業投資上，需要中央快速地給回應，新北市一定會跟中央並肩作戰，讓新北市的三個行政中心、三環六線以及六大產業都能夠快速地展開，而且快速地展現成效。
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