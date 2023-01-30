大陸各地2022年經濟數據陸續發佈，從已公佈資料城市來看，今年24個GDP兆元（人民幣，下同）級別的城市中，較引人關注的是成都和重慶。其中成都首度成長跨過2兆元大關門檻，而重慶在經濟總量上更是超過廣州成為「第四大城」。

近來重慶和廣州先後公佈了2022年經濟數據，廣州去年的地區生產總值為2兆8839億元、年增率1％；重慶市則來到2兆9129億元、比上年增長2.6％，在2022年實現超越廣州約290億元。

根據第一財經引述重慶綜合經濟研究院院長易小光表示，從中長期來看，重慶經濟總量超過廣州是一個趨勢，重慶的國土空間遠遠大於廣州。雖然東部城市起步早，發展快，但是隨著西部大開發、長江經濟帶等的推進，西部省市發展的基礎條件已經有很大改善。

但易小光也表示，雖然重慶從經濟總量上超過廣州，大陸經濟總體仍呈現梯度發展格局，在產出強度、產業結構、產業體系配套性上，重慶與廣州還是有差距，重慶仍要在發展水準和人均財富收入等方面實現趕超。

觀察大陸目前GDP兆元俱樂部中形成了4兆、3兆、2兆和兆元等4個梯次。其中上海、北京在2021年跨過4兆元，深圳2021年跨過了3兆。而重慶、廣州、蘇州也都是2兆元梯隊。

而成都在2022年也實現地區生產總值增至2兆817億元，按可比價格計算，比上年增長2.8％。因此成為第7個跨過2兆元門檻的大陸城市。