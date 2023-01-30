因供過於求、客戶砍單以及產品價格暴跌，規模達1600億美元的半導體晶片產業正遭逢有史以來罕見的潰敗，今年半導體業的整體營業虧損估將達到50億美元，創下歷史新高。

不到一年前，半導體公司才宣稱他們將加強管理紀律，再加上5G通訊與雲端服務等新市場，可望讓獲利前景更為明朗，但現在整個產業的景況已然風雲變色。

TrendForce資深研究副總裁Avril Wu表示，晶片產業原本認為供應商的掌控權將增強，但這次衰敗證明每個人都錯了。

這場史無前例的危機不僅讓SK海力士和美光科技等產業領導者血本無歸，其供應商亦受到衝擊，連帶打擊仰賴科技產品出口的亞洲經濟體，並迫使少數僅存的記憶體製造商結盟求生，或甚至考慮合併。

庫存是記憶體晶片需求的關鍵指標，如今已經暴增兩倍多，並達到創紀錄的水準。庫存水位已經達到3到4個月的供應量。

美國唯一僅存的記憶體晶片製造商美光已積極採取行動應對需求暴跌。該公司去年底表示，除了減產之外，美光還將削減用於新廠房與設備的預算。

南韓SK海力士亦大砍投資並減產。該公司的庫存過剩，部分是因為在產業由盛轉衰之前收購了英特爾的快閃記憶體事業。

受惠於龐大且多元的業務，目前三星似乎是唯一看來相對毫髮無傷的公司，但其半導體部門也將難以避免地陷入虧損。目前所有目光焦點都看向記憶體晶片龍頭三星，但迄今三星對產業近期的前景沒有太多著墨。這家全球最大晶片、智慧手機與顯示面板製造商將周二公布去年第四季財報，隨後將召開電話會議，屆時投資人便能了解其晶片部門受到的內傷程度，而分析師也可能就其產能管理計畫提出疑問。

周一三星電子盤中股價大跌逾2%，SK海力士目前跌1.5%。

HMC Investment & Securities科技業研究部門主管Greg Roh表示。晶片設備公司的營收大減了約30%～50%，這不是正常的情況。

晶片製造設備製造商科林研發（Lam Research Corp）上周表示，由於記憶體晶片客戶削減與推遲支出計畫，設備訂單減少的情況前所未見。三星、SK海力士和美光是科林研發的最大客戶。

Midas International Asset Management共同執行長Shin Jinho 表示，記憶體晶片市場的另一個主要產品NAND晶片由於更加分散，且由於許多競爭者正為了生存而戰，NAND晶片產業將經歷更為激烈的爭鬥。他表示，NAND市場正面臨激烈的競爭，在DRAM市場復甦後一季才會輪到NAND市場復甦。如果這樣惡劣的情況持續更久，我們終將看到NAND市場進行整併。

本月初已有消息指出，美國儲存設備大廠及NAND晶片製造商威騰電子（Western Digital Corp.）和日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）已經重啟合併談判。

消息指出，威騰與鎧俠在去年底重啟談判，目前仍處於初步協商階段，討論的方向為合併成為一家上市公司，但最終仍可能以破局收場。

至於客戶的需求何時才會反彈。HMC Investment & Securities科技業研究部門主管Greg Roh表示，中國最近防疫大解封可能成為推動記憶體產業發展的催化劑，以我們來看，記憶體市場可望在下半年復甦。