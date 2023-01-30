裕隆(2201)防疫險困境可望今年初逐步擺脫，加上電動車、新店裕隆城題材，推升股價氣焰高，人氣簇擁，兔年開紅盤不到15分鐘高鎖漲停78.1元，改寫2011年7月29日以來的11年半新高價，12點仍有近1.7萬張排隊委買，繼去年11月起三個月漲幅共高達71.27%。

甩開轉投資新安產險防疫保單高峰賠付衝擊，旗下納智捷n7電動車今年第四季估將量產且開始交付，第三季新店裕隆城也將開業，過年期間特斯拉(Tesla)因業績超越預期而大漲，各利多加乘下，新春首日股價飆上漲停。三大法人方面，今年來已買超近2萬張，其中投信今年來已連續11天買超1萬1940張，強勢點火力挺。

電動車熱潮檔不住，特斯拉股價連兩天大漲超過1成，裕隆旗下納智捷n7電動車將在今年第四季開始上市依序投產出貨交車，累計訂單2.5萬張預購量可望在2024年第一季消化完畢。而鴻華先進的前身「華創車電」原本是裕隆集團旗下的研發中心，裕隆將華創車電技術作價後，持有鴻華先進49%股權，鴻華先進亦傳出將在今年首季登上台灣創新板，法人預估，若鴻華先進順利掛牌，裕隆也有望享有潛在利益。

資產開發題材也有戲，新店裕隆城今年第三季商場將開業，目前已完成商場使照變更並點交給各主力租戶，室內裝修工程作業陸續進行中，可貢獻穩定租金收益。

裕隆去年受到防疫險風暴，去年前三季每股虧損1.98元，去年12月營收72.40億元，年增6.59%、月增1.10%，連三增且創下11個月新高，去年全年營收772.69億元，年減1.30%。而今年轉投資新安東京海上產險防疫保單鉅額賠付損失衝擊高峰已過，防疫險損失認列亦屬一次性衝擊，業外窘境紓解，今年營運將回歸本業，加上車價調漲、零組件短缺緩解，新年度財報可望重返獲利。