大陸昨日恢復審發日本公民赴華簽證，共同社報導，日本官房長官松野博一30日在記者會上，就從中國入境的防疫措施稱，「將視感染情況，靈活應對」。

中國駐日本大使館29日發布通知，即日起恢復審發日本公民赴華普通簽證，結束對日本提高自中國入境旅客限制的反制措施，但並未說明理由。

共同社指出，日本企業對此表示歡迎，並稱「感到日本受到重視」、「比想像要快」。受新冠疫情影響，對陸投資等經濟交流在約3年間停滯不前，對恢復免簽和驟減的飛機航班的期待也日益高漲。

經濟團體的幹部表示，「春節假期後切實恢復簽證審發之舉，實實在在值得肯定。」中國一般會在大家基本都放假的春節期間停止生產活動。對於將影響控制在這段時間內，該幹部稱「感覺是考慮到了把實際損害降到最低」。

製造企業在華法人的領導強調，如果恢復免簽，企業高層和遊客往來就會恢復疫情前的景象，並表示「希望早日讓總部高層來實地看看」。