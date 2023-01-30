瞄準西洋情人節浪漫商機，台北寒舍艾美酒店巧克光廊於即日起至3月11日推出兩款特色造型蛋糕，以兔年為主題的「兔寶」提拉米蘇蛋糕每個220元，以及充滿愛意的「鎖住你心」情人節蛋糕每個220元，2月1日至2月28日期間同時購買兩款蛋糕，更可享8折優惠。

台北寒舍艾美酒店響應「光源台北」台灣燈會在台北，特與澳洲藝術家 Amanda Parer合作，於酒店門口展示高7公尺的大型白兔燈飾，吸引許多賓客搶拍照打卡，甜點主廚鄭吉賢以此為靈感發想並呼應可愛兔年，特別設計「兔寶」提拉米蘇蛋糕220元，夢幻純白色系的兔子外型，馬斯卡彭起司製成的柔滑慕斯，包裹著擁有烘烤香氣及淡淡鹽香的杜絲巧克力餡，與浸滿香醇咖啡的手指餅乾繚繞舌尖，入口即化。有情男女外帶童趣蛋糕為愛情加分，並和愛人與超萌大白兔合影，在這特別的時刻留下最甜蜜難忘的回憶。

「鎖住你心」情人節蛋糕220元，艷紅色的外表下藏著清甜的墨西哥蜂蜜慕斯，以及特別選用黑莓及紅莓混種出的泰梅製成果凍，產量相當稀少的泰莓，味道獨特，且富含維生素，包裹著甜蜜的草莓果餡，底層則是法國傳統沙布列塔皮及杏仁蛋糕，以一把巧克力鑰匙打開炙熱濃烈的愛心，輕鬆擄獲愛人的芳心。