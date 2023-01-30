台北市政府衛生局30日宣布去年違規廣告查緝成果，食品、藥品／醫療器材及化粧品違規廣告共開罰528件，裁罰金額達3868萬元。挨罰金額最高的業者為愛爾康，總計開罰117萬元，其主打產品「全新智能水感鏡片」則因廣告未經核准而擅自刊登也在列。

台北市政府衛生局統計111年違規廣告查緝成果，食品開罰329件，共處分1906萬元，總金額最高；藥品／醫療器材占51件，裁罰1095萬元，處分金額居次；化粧品148件，共裁罰867萬元，總金額位居第3名。食品藥物管理科長陳怡婷說，本次裁罰金額相較往年下降許多，每一則廣告違規情節也較輕。

根據食藥署規定，藥商及醫療器材商刊播藥品、醫療器材廣告前，應向中央或直轄市衛生主管機關申請，核准後才能刊廣告。陳怡婷說明，本次違規廣告罰鍰前3名業者主打產品因未獲核准刊登廣告，或刊登內容與核准不同而被開罰。

去年度違規廣告罰鍰累計第1名業者為「瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司」，違規案件數為3件、裁罰總金額117萬元，其主打產品「全視氧日拋隱形眼鏡」廣告內容因未事先申請而擅自刊登遭罰。

罰鍰累計第2名為「詮躍整合行銷有限公司」，違規案件數5件、罰鍰達100萬元，其主打產品「MIDOKAWA醫療器材遠紅外線石墨烯健康襪」刊登廣告內容與醫療器材廣告核定表內容不符也遭開罰。

罰鍰累計第3名「生祐有限公司」，違規案件數4件、罰鍰80萬元，該公司主打產品「英國tunellus FDA醫證 磁電石墨烯美體褲」，也因未經事先申請擅自刊登被罰。

陳怡婷補充，第2名及第3名業者上述主打產品的醫療器材許可證，皆已於去年廢止、被註銷，將視為一般商品，宣傳時不得稱有療效。